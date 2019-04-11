Закрасил и не видно: трещины на фасаде дома на Советской спрятали под новой краской

Рабочие начали замазывать стены дома сегодня утром

Издалека уже незаметно, что между четвёртым и пятым этажами были трещины
Издалека уже незаметно, что между четвёртым и пятым этажами были трещины


Сегодня утром, 11 апреля, рабочие закрасили трещины на фасаде дома на Советской, 35 в центре Новосибирска.


Около 10 часов утра трещины, которые ещё вчера были заметны со стороны улицы Советской, уже были закрашены.


О том, что на фасаде здания от второго до пятого этажа появились трещины, стало известно накануне


В управляющей компании дома «ДОСТ-Н» подтверждали, что проблему устраняют. На момент этой публикации в УК не ответили на запрос НГС о причинах происшествия.


В среду, 10 апреля, на верхних этажах дома были видны косые трещины
В среду, 10 апреля, на верхних этажах дома были видны косые трещины



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