Закрасил и не видно: трещины на фасаде дома на Советской спрятали под новой краской
Рабочие начали замазывать стены дома сегодня утром
Сегодня утром, 11 апреля, рабочие закрасили трещины на фасаде дома на Советской, 35 в центре Новосибирска.
Около 10 часов утра трещины, которые ещё вчера были заметны со стороны улицы Советской, уже были закрашены.
О том, что на фасаде здания от второго до пятого этажа появились трещины, стало известно накануне.
В управляющей компании дома «ДОСТ-Н» подтверждали, что проблему устраняют. На момент этой публикации в УК не ответили на запрос НГС о причинах происшествия.
Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова