Закрасил и не видно: трещины на фасаде дома на Советской спрятали под новой краской

Издалека уже незаметно, что между четвёртым и пятым этажами были трещины





Сегодня утром, 11 апреля, рабочие закрасили трещины на фасаде дома на Советской, 35 в центре Новосибирска.







Около 10 часов утра трещины, которые ещё вчера были заметны со стороны улицы Советской, уже были закрашены.





О том, что на фасаде здания от второго до пятого этажа появились трещины, стало известно накануне.





В управляющей компании дома «ДОСТ-Н» подтверждали, что проблему устраняют. На момент этой публикации в УК не ответили на запрос НГС о причинах происшествия.





В среду, 10 апреля, на верхних этажах дома были видны косые трещины







