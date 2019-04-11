Новосибирцы стали чаще вкладывать деньги в строящиеся квартиры

За два года популярность долевого строительства выросла почти наполовину

В 2019 году жители Новосибирской области стали активнее участвовать в долевом строительстве

Жители Новосибирской области стали чаще покупать квартиры по договорам долевого участия в строительстве.







К такому выводу пришли специалисты областного Управления Росреестра, проанализировав число новых дольщиков в I квартале 2019 года.







«С начала года Управлением зарегистрировано 7 тысяч договоров долевого участия, это на 25% больше, чем за первый квартал прошлого года (5,6 тысячи),





и на 49% больше, чем за первые три месяца 2017 года (4723)», — рассказали в ведомстве.







Только за последний месяц в регионе прибавилось 2425 договоров долевого участия в строительстве, по сравнению с мартом 2018 года этот показатель вырос на 22%. А активнее всего новосибирцы становились дольщиками в феврале, когда был зарегистрирован почти 41% договоров долевого участия от их общего количества в I квартале.







Ранее аналитики РИА Рейтинг подсчитали, какой процент семей в разных регионах России может купить в ипотеку двухкомнатную квартиру. Новосибирская область оказалась далеко не в самом выгодном положении.

