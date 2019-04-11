Патрульная машина не поделила дорогу с такси на Ватутина

Полиция ехала с звуковыми сигналами

Авария произошла в 2:15
Авария произошла в 2:15


Ночью, 11 апреля, в Ленинском районе Новосибирска на перекрёстке Ватутина и Блюхера столкнулись патрульная машина и автомобиль такси.


«Водитель 1995 года рождения, работающий в полиции, в служебное время, в форменном обмундировании двигался на запрещающий сигнал светофора со звуковыми и световыми сигналами по улицы Ватутина», - рассказала корреспонденту НГС корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Юлия Ракунова. Она уточнила, что водитель ехал по правилам, так как использовал сигналы.


Авария случилась на перекрёстке с улицей Блюхера в 2:15.


«В пути следования у дома №26 (Ватутина,26 - НГС) произошло столкновение с автомобилем Hyundai Solaris по управлением водителя 1992 года рождения, который двигался по улицы Блюхера», - передала Ракунова.


В аварии пострадавших нет, подробности происшествия выясняются.


У патрульного автомобиля смята передняя часть
У патрульного автомобиля смята передняя часть


В сентябре 2018 года НГС  патрульная машина попала в аварию на  площади Ленина, приехав на вызов, чтобы успокоить дрифтеров - в экипаж тогда въехал автомобиль «Инфинити».

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