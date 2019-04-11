Защитника и нападающего ХК «Сибирь» вызвали сыграть за сборную в матчах с французами

Для игроков это не первый вызов в сборную

Николай Демидов (слева) и Никита Михайлов (справа) сыграют с национальной сборной Франции

Федерация хоккея России назвала состав сборной России для игр с Францией в рамках Европейского хоккейного вызова. Защитник хоккейного клуба «Сибирь» 23-летний Николай Демидов и 20-летний нападающий Никита Михайлов попали в состав олимпийской сборной России. Сообщение об этом появилось вчера на официальном сайте Федерации хоккея России.







«12 и 13 апреля олимпийская сборная России (ближайший резерв национальной) в рамках Еврочелленджа сыграет с национальной сборной Франции», — говорится на сайте ФХР.







Европейский хоккейный вызов (Еврочеллендж) — ежегодная серия международных турниров по хоккею с шайбой, проводящаяся с 2001 года.





Недавно Демидов и Михайлов участвовали в выставочных матчах между национальной сборной Беларуси и олимпийской сборной России в Минске.





Кроме того, в этом сезоне комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги пять раз назвала нападающего новосибирской хоккейной команды «Сибирь» Никиту Михайлова лучшим новичком недели.