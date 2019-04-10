Суд арестовал 437 млн рублей, три квартиры и два дома Абызова

Десять лет назад Абызов был признан самым богатым новосибирцем

Басманный суд Москвы арестовал счета экс-министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, на которых хранилось 437 миллионов рублей, два земельных участка с жилыми домами, расположенных в Московской области, три квартиры и четыре комнаты, а также машино-место в Москве.







«Басманный суд 1 апреля вынес постановление о наложении ареста на денежные средства обвиняемого Абызова в сумме более 437 млн рублей, находящихся на расчетных счетах. 2 апреля Басманным судом вынесено постановление о наложении ареста на имущество обвиняемого Абызова, а именно на два земельных участка и два жилых дома, расположенных в Московской области, три квартиры и четыре комнаты, а также машино-место в Москве», — приводит слова пресс-секретаря Басманного суда Юноны Царевой ТАСС.







Ранее старший следователь по особо важным делам при председателе СК Сергей Степанов рассказал, что со счета Абызова пытались снять деньги.







Напомним, что Михаила Абызова, бывшего министра по делам «Открытого правительства» и обладателя 162-й строчки рейтинга Forbes, подозревают в хищении 4 миллиардов рублей у «СИБЭКО» и «Региональных электрических сетей» и выводе их за границу. Сделать это, по версии следствия, ему помогли пятеро человек, с которыми он организовал преступное сообщество: Александр Пелипасов, Николай Степанов, Галина Фрайденберг, Максим Русаков и Сергей Ильичёв.