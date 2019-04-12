Прокуратура просит наказать за экстремизм учительницу. Она сказала родителям учить русский язык

На педагога завели уголовное дело — теперь её могут отправить на психиатрическую экспертизу

Общественники уверяют, что прокурор заявил ходатайство о психиатрической экспертизе для учительницы Натальи Оганисян

Учительницу русского языка и литературы Наталью Оганисян из посёлка Ояш Болотнинского района Новосибирской области обвинили в экстремизме — педагог с 40-летним стажем вступила в перепалку с матерью одного из учеников на родительском собрании и грубо к ней обратилась.





Сейчас, как уверяют общественники организации «За права человека», прокурор заявил ходатайство о направлении женщины на психиатрическую экспертизу.







Об этом корреспонденту НГС рассказал один из участников движения «За права человека» Василий Ерюков. Он прислал в редакцию копии постановления отдела СК по Болотнинскому району о возбуждении уголовного дела.





«Дело в том, что проходило родительское собрание в сельской школе. В ходе собрания у этой учительницы (преподавателя русского языка и литературы Наталья Оганисян. — Прим. ред.) возник конфликт с гражданкой Узбекистана и, по словам этой гражданки <...>, та назвала её хамкой. Вот эта гражданка Узбекистана написала заявление в прокуратуру за слово "хамка"», — рассказал о том, как начиналась эта история Ерюков.





Он уточнил, что после этого мировой суд вынес решение об административном нарушении — дело забыли, пока в начале августа его вновь не подняла прокуратура Болотнинского района.





«И в этом деле, из свидетельских показаний, <...> [прокуратура] усматривает то, что эта учительница назвала эту гражданку Узбекистана ещё и <> (оскорбительным словом для граждан из республик Средней Азии. — Прим. ред.) и сказала, чтобы она "ехала домой".





<...> Сейчас дело в суде», — говорит общественник.





Наталью Оганисян действительно обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), что подтверждается карточкой дела на сайте Болотнинского районного суда. Последнее заседание по делу прошло 9 апреля.





Василий Ерюков говорит, что организация «За права человека» присутствовала на последнем заседании в качестве наблюдателей.





«[На заседании] прокурор заявил ходатайство о направлении её на принудительную психиатрическую экспертизу. Ну вменяемая она или невменяемая.





Это несмотря на то, что она как учитель каждый год проходит психиатрические проверки», — заметил общественник.





По данным Ерюкова, уголовное дело уже обернулось проблемами для учителя — у неё в досудебном порядке заблокированы счета в банках. «Она осталась без средств существования. В банке [нам] пояснили, что её внесли в список террористов <...>. Самое интересное, что в 2018 году в декабре вот эту статью 282 часть 1 декриминализировали. То есть те действия, которые она совершила, <...>, они сейчас не подпадают под уголовную ответственность», — рассказал Василий Ерюков.





В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области корреспонденту НГС отказались комментировать любую информацию по делу. «<...> Тематика, связанная с экстремизмом, терроризмом — мы по этим делам комментария не даём», — коротко сообщили в ведомстве.





В пресс-центре Болотнинского районного суда корреспондента НГС попросили направить официальный запрос. Ответа на него корреспондент НГС ещё не получил.





Директор школы Антон Димитрюк, который проходит свидетелем по данному делу, заявил корреспонденту НГС, что Наталья Оганисян не оскорбляла национальность родителя.





«Я дважды был и на административном, и на уголовном суде. Максимальные оскорбления были в адрес Очиловой (матери ученика, гражданки Узбекистана. — Прим. ред.) —





она сказала "учи русский язык", замечание было сделано грубовато, конечно, и "хамка". Всё. Никаких слов, которые ещё ей инкриминируют как оскорбления по национальному признаку, я не слышал»,





— заверил Антон Димитрюк. Он добавил, что у школы нет претензий к Оганисян как к педагогу.





Сейчас Наталье Оганисян грозит до 5 лет лишения свободы — это максимальное наказание за экстремизм.





Корреспондент НГС в течение трёх дней пытался связаться с Натальей Оганисян, но учительница так и не ответила — она либо не брала трубку, либо её телефон был выключен.





В середине августа 2018 года Дзержинский районный суд приговорил жителя Новосибирска к 2 с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года за экстремизм — сам осуждённый утверждает, что причиной для судебного разбирательства стал шутливый комментарий, который следователи, по его мнению, неправильно поняли.





В октябре 2018 года Владимир Путин внес свои поправки в статью 282 УК РФ об экстремизме — за нарушение закона впервые президент предложил наказывать штрафом, арестом или исправительными работами. В пояснительной записке к документу говорится, что не во всех случаях уголовное наказание является обоснованным.