Мэрию заставили установить дополнительные знаки и ограждения
Первомайский районный суд признал, что мэрия не выполнила свои обязанности
Первомайский районный суд обязал мэрию Новосибирска установить дополнительные знаки и пешеходные ограждения у 7 школ. Дело в суд направила прокуратура Первомайского района, потребовав признать незаконным бездействие мэрии.
Информация об этом появилась сегодня вечером на сайте Первомайского районного суда.
«2 апреля 2019 года <...> вынесено решение по административному иску прокурора Первомайского района Новосибирска в защиту неопределенного круга лиц к департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска о признании бездействия незаконным и обязании провести работы по благоустройству дорог», — говорится в сообщении пресс-службы суда.
Суд заставил департамент мэрии установить новые знаки, светофоры и пешеходные ограждения на 6 улицах Новосибирска:
- в районе дома 133Б по улице Старое шоссе должны появиться новые дорожные знаки «Надземный пешеходный переход» и, «Фотовидеофиксация»;
- пешеходные ограждения и светофоры поставят у школы
№ 144на улице Героев Революции, 103 и у школы № 146на улице Аксенова, 54;
- пешеходные ограждения также появятся у школы
№ 141на улице Пришвина, 3, школы № 148на улице Героев Революции, 68 и у школы № 140на улице Физкультурной, 16А.
- помимо ограждений, дублирующие знаки «Пешеходный переход» должны будут установить у школы
№ 142на улице Героев Революции, 6 и школы № 213на Одоевского, 1/5.
В последний раз мэрию обязали починить пешеходный мост у автовокзала на Красном проспекте — общественники уверяли, что лифт, который должен помогать подниматься на мост, не работает.
Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова