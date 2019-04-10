Мэрию заставили установить дополнительные знаки и ограждения

Первомайский районный суд признал, что мэрия не выполнила свои обязанности

Дело в суд направила прокуратура Первомайского района, потребовав признать незаконным бездействие мэрии
Дело в суд направила прокуратура Первомайского района, потребовав признать незаконным бездействие мэрии

Первомайский районный суд обязал мэрию Новосибирска установить дополнительные знаки и пешеходные ограждения у 7 школ. Дело в суд направила прокуратура Первомайского района, потребовав признать незаконным бездействие мэрии.


Информация об этом появилась сегодня вечером на сайте Первомайского районного суда. 


«2 апреля 2019 года <...> вынесено решение по административному иску прокурора Первомайского района Новосибирска в защиту неопределенного круга лиц к департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска о признании бездействия незаконным и обязании провести работы по благоустройству дорог», — говорится в сообщении пресс-службы суда.


Суд заставил департамент мэрии установить новые знаки, светофоры и пешеходные ограждения на 6 улицах Новосибирска:


  • в районе дома 133Б по улице Старое шоссе должны появиться новые дорожные знаки «Надземный пешеходный переход» и, «Фотовидеофиксация»;
  • пешеходные ограждения и светофоры поставят у школы № 144 на улице Героев Революции, 103 и у школы № 146 на улице Аксенова, 54;
  • пешеходные ограждения также появятся у школы № 141 на улице Пришвина, 3, школы № 148 на улице Героев Революции, 68 и у школы № 140 на улице Физкультурной, 16А.
  • помимо ограждений, дублирующие знаки «Пешеходный переход» должны будут установить у школы № 142 на улице Героев Революции, 6 и школы № 213 на Одоевского, 1/5.

В последний раз мэрию обязали починить пешеходный мост у автовокзала на Красном проспекте — общественники уверяли, что лифт, который должен помогать подниматься на мост, не работает.

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