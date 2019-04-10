Тринадцатый поехал в отпуск: из-за стройки на Зыряновской трамвай № 13 перестанет ходить в центр

У трамвая сократится маршрут — он будет ходить от Гусинобродского шоссе до сада Мичуринцев

Мэрия Новосибирска предупредила о прекращении движения трамвая № 13  в выходные
Мэрия Новосибирска предупредила о прекращении движения трамвая № 13 в выходные

Мэрия Новосибирска предупредила о прекращении движения трамвая № 13 чуть более чем на двое суток. 


Ранее стало известно о полном закрытии участка улицы Зыряновской из-за ремонта в начале апреля — дорогу перекроют на полтора года


Как сообщили в управлении пассажирских перевозок мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС, трамваи не будут ходить в течение 53 часов. 


«Согласно техническим условиям на проектирование реконструкции объекта, перерывы в движении трамваев по маршруту № 13 предусматриваются только на период стыковки вновь построенных трамвайных путей с действующими длительностью не более 53 часов. 


С 00:00 первого выходного дня до 05:00 первого следующего за ним рабочего дня», — говорится в ответе.


Точных дат прекращения движения в мэрии не назвали, однако перекрытие Зыряновской намечено на воскресенье, 12 мая.


Кроме того, в управлении уточнили, что на время работ на Зыряновской трамвай будет следовать по укороченному маршруту от Гусинобродского шоссе до сада Мичуринцев. 


Последний раз движение трамваев № 13 ограничивали на 3 дня в конце октября 2018 года — дорожники ремонтировали пути на всё той же улице Зыряновской.

Прочтений: 2374

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено