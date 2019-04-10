Тринадцатый поехал в отпуск: из-за стройки на Зыряновской трамвай № 13 перестанет ходить в центр

У трамвая сократится маршрут — он будет ходить от Гусинобродского шоссе до сада Мичуринцев

Мэрия Новосибирска предупредила о прекращении движения трамвая № 13 в выходные

Мэрия Новосибирска предупредила о прекращении движения трамвая № 13 чуть более чем на двое суток.





Ранее стало известно о полном закрытии участка улицы Зыряновской из-за ремонта в начале апреля — дорогу перекроют на полтора года.





Как сообщили в управлении пассажирских перевозок мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС, трамваи не будут ходить в течение 53 часов.





«Согласно техническим условиям на проектирование реконструкции объекта, перерывы в движении трамваев по маршруту № 13 предусматриваются только на период стыковки вновь построенных трамвайных путей с действующими длительностью не более 53 часов.





С 00:00 первого выходного дня до 05:00 первого следующего за ним рабочего дня», — говорится в ответе.





Точных дат прекращения движения в мэрии не назвали, однако перекрытие Зыряновской намечено на воскресенье, 12 мая.





Кроме того, в управлении уточнили, что на время работ на Зыряновской трамвай будет следовать по укороченному маршруту от Гусинобродского шоссе до сада Мичуринцев.



