Сезон открыт: в Новосибирской области зарегистрирован первый укус клеща

В начале апреля в Новосибирской области зарегистрировали первое обращение после укуса клеща. Ранее с начала года в Роспотребнадзор таких сообщений не поступало.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, первый укус клеща произошёл в районе дамбы в микрорайоне «Ложок» в Искитиме.



«Обработка территории в месте покуса клеща не предусмотрена, так как дамба реки не является парковой и зоной отдыха. Установлен аншлаг "Осторожно клещ!".

При исследовании клеща на клещевые инфекции методом ПЦР — результат отрицательный», — сообщили в Роспотребнадзоре.