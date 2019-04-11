Сезон открыт: в Новосибирской области зарегистрирован первый укус клеща

В начале апреля в Новосибирской области зарегистрировали первое обращение после укуса клеща. Ранее с начала года в Роспотребнадзор таких сообщений не поступало.
Как пояснили в пресс-службе ведомства, первый укус клеща произошёл в районе дамбы в микрорайоне «Ложок» в Искитиме.
«Обработка территории в месте покуса клеща не предусмотрена, так как дамба реки не является парковой и зоной отдыха. Установлен аншлаг "Осторожно клещ!".
При исследовании клеща на клещевые инфекции методом ПЦР — результат отрицательный», — сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве добавили, что самыми опасными сезонами по частоте укусов клещей считаются конец весны и лето, и порекомендовали привиться от клещевого энцефалита.
«Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области рекомендует успеть привиться до массового выхода клещей из лесной подстилки. В 2019 году планируется привить 290 230 человек», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Недавно новосибирские учёные из Института вычислительных технологий СО РАН создали онлайн-карту, на которую нанесли число укусов клещей и заболевания, которые переносят эти паукообразные. Математики уверены, что эта система может предсказать риски, связанные с опасностью заразиться энцефалитом или боррелиозом, переносчиками которых могут быть клещи.