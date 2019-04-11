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Весна

Сезон открыт: в Новосибирской области зарегистрирован первый укус клеща

В Роспотребнадзоре отметили, что сейчас начинается самый опасный сезон по частоте укусов клещей

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По данным Роспотребнадзора, в сравнении с 2017 годом показатель обращаемости с укусами клеща на 100 тысяч населения в 2018 году снизился на 32% 

Фото: Игорь Зарембо (РИА Новости)

В начале апреля в Новосибирской области зарегистрировали первое обращение после укуса клеща. Ранее с начала года в Роспотребнадзор таких сообщений не поступало. 

Как пояснили в пресс-службе ведомства, первый укус клеща произошёл в районе дамбы в микрорайоне «Ложок» в Искитиме. 

«Обработка территории в месте покуса клеща не предусмотрена, так как дамба реки не является парковой и зоной отдыха. Установлен аншлаг "Осторожно клещ!". 

При исследовании клеща на клещевые инфекции методом ПЦР — результат отрицательный», — сообщили в Роспотребнадзоре. 

В ведомстве добавили, что самыми опасными сезонами по частоте укусов клещей считаются конец весны и лето, и порекомендовали привиться от клещевого энцефалита. 

«Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области рекомендует успеть привиться до массового выхода клещей из лесной подстилки. В 2019 году планируется привить 290 230 человек», — пояснили в пресс-службе ведомства. 

Недавно новосибирские учёные из Института вычислительных технологий СО РАН создали онлайн-карту, на которую нанесли число укусов клещей и заболевания, которые переносят эти паукообразные. Математики уверены, что эта система может предсказать риски, связанные с опасностью заразиться энцефалитом или боррелиозом, переносчиками которых могут быть клещи.

Анастасия Нефёдова 
Фото Игоря Зарембо (РИА Новости)

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Анастасия Нефёдова

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КОММЕНТАРИИ (6)

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Tибyл
11 апр 2019 в 07:46

"Первый укус клеща". Во народ, а! Уже клещей кусать начали...))

Суровый морячок-петушок
11 апр 2019 в 07:51

Перед майскими отправлю своих подчиненных на дачу к себе, пусть там подготовят все к моему приезду на майские праздники, за одно обработают и клещей на себя соберут. Чтоб когда буду есть шашлык меня клещ не укусил. Нечего им в выходные дома сидеть, пусть на мое благо бесплатно работают. Главное чтоб мне хорошо было.

Адепт Навального
11 апр 2019 в 07:38

Пора уезжать отседа в Таиланд.
В крайнем случае в Испанию, там хоть хамон есть.