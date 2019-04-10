Теперь официально: ГИБДД Новосибирской области возглавил красноярец

Пока Андрей Маерчук находится в Красноярске

Замначальника ГИБДД Красноярского края Андрей Маерчук назначен начальником ведомства в Новосибирской области — соответствующий приказ подписал президент РФ.







«Я пока нахожусь в Красноярске, сдаю дела. Как только приеду на территорию части, войду в курс дела — смогу что-либо прокомментировать», — рассказал Андрей Маерчук корреспонденту НГС.







Андрей Маерчук родился в 1971 году в Красноярске, окончил Сибирский технологический институт. Службу в органах внутренних дел начал в ГАИ Свердловского района Красноярска в должности госавтоинспектора дорожного надзора. С 2005 года Маерчук занимает руководящие должности в отделе ГИБДД Красноярска. В 2008 году назначен на должность начальника ОГИБДД УВД по Красноярску, а в 2012 году он занял пост замначальника ГИБДД по Красноярскому краю. Женат, воспитывает двух детей.







Прежнего главу управления ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха отправили в отставку осенью прошлого года. Позже стало известно, что Штельмаха проверяют следователи и что с его историей связан депутат Заксобрания Новосибирской области Николай Мочалин.