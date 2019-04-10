«Денис, по-моему, ты его убил!»: мама избитого школьника рассказала про нападение на футбольном поле

Очевидцы говорят, что в этот день подростки избили сразу трёх человек

7 апреля, как выяснил НГС, в Барабинске группа подростков избила не только 10-классника Виталия, но и ученика 7-го класса Константина. Об этом корреспонденту НГС рассказала мама пострадавшего Марина.







По её словам, подростки находились в неадекватном состоянии, они напали на мальчика, когда тот играл в футбол.





«Случилось это в воскресенье на спортивной площадке возле магазина "Эдельвейс". Мой сын (13 лет, семиклассник) играл с одноклассниками в футбол на этой площадке. Они всегда там играют, каждый день. Компания подростков 16–17 лет в этот день выпивали там на скамейках. Ни с того ни с сего Денис ударил моего сына по лицу кулаком, тот упал. Он [Денис] начал пинать его ногами, прыгать на нём. Когда ему сказали: "Денис, по-моему, ты его убил, он не шевелится" — он отошёл от моего сына. Константин начал подниматься, тогда Денис подошёл к нему и ударил с ноги. Это рассказал мне мой сын и дети, которые там находились», — рассказала Марина.







Она добавила, что сейчас Константин дома. «Расшибли лицо, голова [болит], челюсть болит, жалуется на головные боли и тошноту.





В данный момент врачи ещё никакого диагноза не поставили. Завтра мы повторно в больницу обратимся, будет уже что-то подробно известно», — сообщила мама пострадавшего мальчика.







По её словам, раньше подростки играли вместе в футбол и никогда не проявляли агрессию.





«Лично с этими подростками, как и их родителями, не знакома. Хотя они проживают с нами в одном районе. Единственное, что раньше, прошлым летом, они приходили и играли на эту площадку с ними в футбол. Но никаких конфликтов никогда не было. Ни с того ни с сего подошли, потому что они выпивали, были пьяные, они были невменяемые. Они хотели показать, как я понимаю, что они сильные, что они герои, <...> избивая беззащитных детей. Им по 16–17 лет, моему ребёнку 13. Нанесли ударов 10–15, не меньше. А если бы этот удар был последним? Вы представляете, что это для меня значит как для матери. Я в шоке, как вообще мой ребёнок остался жив», — поделилась Марина.





Она также рассказала, что родители одного из нападавших, Дениса, пытались выйти с ней на связь.





«Папа Дениса с нами пытался как-то поговорить, замять это дело. Так сказать, поговорить без полиции, чтобы дело не дошло <...>.





Но я считаю, что здоровье моего сына важнее всех этих разговоров. Сегодня это так, а если завтра они изобьют его вообще до такой степени, что он не выживет. Как Виталия, который сейчас находится в больнице». Корреспондент НГС попыталась пообщаться с мамой одного из нападавших, однако она заявила: «Пока мы общаться с вами не намерены».







Следственный комитет и барабинская прокуратура занимаются проверкой по факту избиения школьников. Корреспондент НГС узнал, что ещё одного из нападавших зовут Валерий: он студент новосибирского колледжа транспортных технологий и хочет стать десантником. Кстати, в мае прошлого года похожий конфликт подростков в Барабинске кончился перестрелкой: студент первого курса колледжа ранил однокурсника прямо во время занятий.