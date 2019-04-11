Сибирячка научилась рисовать на ногтях картины 18+ и портреты в стиле поп-арт

Свой портрет на ногте у Екатерины Каблуковой заказала одна из клиенток

Екатерине Каблуковой 24 года, она мастер маникюра
Екатерине Каблуковой 24 года, она мастер маникюра

Мастер маникюра из Новосибирска Екатерина Каблукова научилась ручной росписи ногтей — сибирячка рисует на ногтях картины в стиле поп-арт, героев популярных комиксов, мультяшные образы и картинки 18+.


«Я с 14 лет занимаюсь маникюром, сначала это было наращивание акрилом, а когда мода на него кончилась, я перешла на гель-лаки. Рисовать на ногтях начала почти сразу же — я училась в колледже на дизайнера, там нам давали техники рисования, я подумала, почему бы не попробовать на ногтевой пластине. Рисую просто кисточкой или использую аэрограф», — рассказала корреспонденту НГС 24-летняя Каблукова.


По стоимости дизайн одного ногтя с рисунком у Екатерины стоит от 200 рублей до 1000 рублей, зависит от сложности. На одну картинку по времени уходит 30–40 минут. Самый долгий сеанс — 4–4,5 часа, а самая высокая стоимость за работу доходила до 6000 рублей.


У Каблуковой часто просят выполнить рисунки в стиле поп-арт или изобразить персонажи популярных мультфильмов
У Каблуковой часто просят выполнить рисунки в стиле поп-арт или изобразить персонажи популярных мультфильмов


Однажды клиентка заказала у мастера портрет со своим парнем
Однажды клиентка заказала у мастера портрет со своим парнем


«Картинки 18+ — моя любимая тема, не потому, что это хайп, а потому, что линии тонкие, изящная форма тела. Их просят не так часто, я предлагаю сама, соглашаются. Чаще всего просят что-то мультяшное, портреты. Раньше я рисовала пейзажи, но сейчас мне это направление не интересно», — говорит мастер маникюра.


Такой дизайн просят нечасто, но, когда см мастер предлагает, клиент обычно соглашается
Такой дизайн просят нечасто, но, когда см мастер предлагает, клиент обычно соглашается


По словам Каблуковой, тренд на рисунки долго не пройдёт — людям всегда хочется чего-то эксклюзивного. Мастер утверждает, что никогда не повторяет свои работы и не копирует чужие, а каждому клиенту придумывает индивидуальные эскизы. Очередь к Екатерине Каблуковой — на 1–1,5 месяца вперед.


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