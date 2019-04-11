Сибирячка научилась рисовать на ногтях картины 18+ и портреты в стиле поп-арт

Екатерине Каблуковой 24 года, она мастер маникюра

Мастер маникюра из Новосибирска Екатерина Каблукова научилась ручной росписи ногтей — сибирячка рисует на ногтях картины в стиле поп-арт, героев популярных комиксов, мультяшные образы и картинки 18+.







«Я с 14 лет занимаюсь маникюром, сначала это было наращивание акрилом, а когда мода на него кончилась, я перешла на гель-лаки. Рисовать на ногтях начала почти сразу же — я училась в колледже на дизайнера, там нам давали техники рисования, я подумала, почему бы не попробовать на ногтевой пластине. Рисую просто кисточкой или использую аэрограф», — рассказала корреспонденту НГС 24-летняя Каблукова.







По стоимости дизайн одного ногтя с рисунком у Екатерины стоит от 200 рублей до 1000 рублей, зависит от сложности. На одну картинку по времени уходит 30–40 минут. Самый долгий сеанс — 4–4,5 часа, а самая высокая стоимость за работу доходила до 6000 рублей.







У Каблуковой часто просят выполнить рисунки в стиле поп-арт или изобразить персонажи популярных мультфильмов





Однажды клиентка заказала у мастера портрет со своим парнем





«Картинки 18+ — моя любимая тема, не потому, что это хайп, а потому, что линии тонкие, изящная форма тела. Их просят не так часто, я предлагаю сама, соглашаются. Чаще всего просят что-то мультяшное, портреты. Раньше я рисовала пейзажи, но сейчас мне это направление не интересно», — говорит мастер маникюра.







Такой дизайн просят нечасто, но, когда см мастер предлагает, клиент обычно соглашается





По словам Каблуковой, тренд на рисунки долго не пройдёт — людям всегда хочется чего-то эксклюзивного. Мастер утверждает, что никогда не повторяет свои работы и не копирует чужие, а каждому клиенту придумывает индивидуальные эскизы. Очередь к Екатерине Каблуковой — на 1–1,5 месяца вперед.







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