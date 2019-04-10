На доме в центре Новосибирска появились огромные трещины
Их уже замазали рабочие на автовышке
В центре Новосибирска пошёл трещинами фасад дома на Советской, 35 — сейчас на месте работает техника.
«Трещины есть, ремонт проводится», — подтвердили корреспонденту НГС в управляющей компании «ДОСТ-Н», которая обслуживает дом.
О причинах трещин в управляющей компании пообещали рассказать после официального запроса.
Во второй половине дня у фасада здания стояла автовышка — рабочие на ней заделывали трещины.
В прошлом году на ремонт этого дома из Фонда капитального ремонта выделили 8,6 миллиона рублей.
Несколько лет назад угрожающие трещины появились на доме по адресу Урицкого, 17 — это произошло после того, как к жилой «сталинке» вплотную пристроили ещё один дом. После появления трещин один подъезд старого дома пришлось снести — на его месте построили точно такой же.
Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова