На доме в центре Новосибирска появились огромные трещины

Их уже замазали рабочие на автовышке

Трещины появились на фасаде дома на улице Советской, 35 на уровне от второго до пятого этажей. Второй адрес дома — Ленина, 8

В центре Новосибирска пошёл трещинами фасад дома на Советской, 35 — сейчас на месте работает техника.





«Трещины есть, ремонт проводится», — подтвердили корреспонденту НГС в управляющей компании «ДОСТ-Н», которая обслуживает дом.







О причинах трещин в управляющей компании пообещали рассказать после официального запроса.





Во второй половине дня у фасада здания стояла автовышка — рабочие на ней заделывали трещины.





В прошлом году на ремонт этого дома из Фонда капитального ремонта выделили 8,6 миллиона рублей.





Несколько лет назад угрожающие трещины появились на доме по адресу Урицкого, 17 — это произошло после того, как к жилой «сталинке» вплотную пристроили ещё один дом. После появления трещин один подъезд старого дома пришлось снести — на его месте построили точно такой же.





Трещины на доме уже замазаны





НГС отправил запрос в компанию «ДОСТ-Н», чтобы выяснить причину появления трещин



