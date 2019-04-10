На доме в центре Новосибирска появились огромные трещины

Их уже замазали рабочие на автовышке

Трещины появились на фасаде дома на улице Советской, 35 на уровне от второго до пятого этажей. Второй адрес дома — Ленина, 8 
Трещины появились на фасаде дома на улице Советской, 35 на уровне от второго до пятого этажей. Второй адрес дома — Ленина, 8 

В центре Новосибирска пошёл трещинами фасад дома на Советской, 35 — сейчас на месте работает техника.


«Трещины есть, ремонт проводится», — подтвердили корреспонденту НГС в управляющей компании «ДОСТ-Н», которая обслуживает дом.


О причинах трещин в управляющей компании пообещали рассказать после официального запроса.


Во второй половине дня у фасада здания стояла автовышка — рабочие на ней заделывали трещины.


В прошлом году на ремонт этого дома из Фонда капитального ремонта выделили 8,6 миллиона рублей.


Несколько лет назад угрожающие трещины появились на доме по адресу Урицкого, 17 — это произошло после того, как к жилой «сталинке» вплотную пристроили ещё один дом. После появления трещин один подъезд старого дома пришлось снести — на его месте построили точно такой же


Трещины на доме уже замазаны
Трещины на доме уже замазаны


НГС отправил запрос в компанию «ДОСТ-Н», чтобы выяснить причину появления трещин
НГС отправил запрос в компанию «ДОСТ-Н», чтобы выяснить причину появления трещин


Прочтений: 1666

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено