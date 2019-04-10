Новосибирцы второй раз за неделю пожаловались на сбои работы приложения «Сбербанк Онлайн»

Сегодня днём у новосибирцев перестало работать приложение «Сбербанк Онлайн» — по всей стране на проблемы пожаловались более 500 человек.



По информации мониторингового сервиса Downdetector, пользователи испытывают проблемы со входом в приложение и сбоем сервисов по переводу денег с 13:06. Более 50% пользователей пожаловались на то, что не могут войти в систему. В 16:00 на проблемы пожаловались 512 человек. В том числе с неполадками столкнулись и жители Новосибирска.

Скриншот ошибки в редакцию прислал читатель НГС Александр, уточнив, что не смог провести операцию по переводу денег. В тексте ошибки говорится, что из-за технических работ эта операция недоступна до 12:33 по Москве (16:33 по местному времени. — Прим. ред.).