Мэрия нашла в саду Кирова два незаконных кафе, которые стоят 5 лет

Изначально предполагалось, что постройки на входе в парк будут временными

Власти Новосибирска решили снести два кафе на входе в ПКиО им. Кирова в Ленинском районе — иск от парка к владельцу зданий рассматривается в арбитражном суде.







Как рассказал 10 апреля директор парка Артём Бушаков, два участка на входе в парк в 2009 году выделялись для строительства нестационарных объектов, но к 2014 году на них появились капитальные здания с фундаментами. Сегодня одно из них заброшено, во втором работает банкет-холл «Эдем».







«Последний договор аренды заключался в 2013 году на 11 месяцев, с тех пор договоров я не видел. На сегодняшний день они стоят незаконно», — отметил Бушаков.







В начале февраля руководство парка обратилось в арбитражный суд с требованием снести постройки, следующее заседание назначено на 23 апреля. По материалам суда, владельцем зданий площадью 133 и 131 кв. м является компания «Диво» — согласно базе данных «Контур.Фокус», ею владеют Денис Анисимов, Евгения Костельцова и Наталья Егорцева. Связаться с владельцами компании корреспонденту НГС не удалось.







Одно из зданий не функционирует, в нём через окна виден склад материалов и оборудования, с фундамента уже откололась плитка





Руководитель департамента культуры спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова сказала, что городские власти уже несколько лет ищут возможность убрать из парка самовольные постройки.







«Мы ждём второе заседание суда, сейчас определяется, стационарный это объект или нестационарный. Если нестационарный, будет постановление, и его снесут как нестационарный, если будет принято как капитальное сооружение, будет по другим нормативам сноситься», — пояснила она.







Место башен-кафе должны занять деревья: в парке планируют восстановить исторический вид входной группы без каких-либо построек.







Это второй случай сноса незаконной постройки в городском парке: в 2016 году демонтировали самострой в Заельцовском парке, по ряду объектов ещё идут судебные разбирательства.







Анна Терешкова также рассказала, что власти решили разморозить проект музея Александра Покрышкина на территории, граничащей с парком. По её словам, проектом заинтересовался Андрей Травников, а департаменту строительства поручили актуализировать документацию, чтобы презентовать её Минкульту РФ.







«Мы хотели присоединить [участок] к саду Кирова, хотя бы чтобы просто убирать. Но если бы мы присоединили его к парку, пришлось бы перевести его в зону Р-2, где невозможно строительство — таким образом мы бы расписались в собственном бессилии», — заметила Терешкова.

