Новосибирцы пытались дозвониться в справочную Пенсионного фонда — автоответчик предложил им похороны

В Пенсионном фонде сообщили, что номер справочной устарел и уже неактуален

Жители Новосибирска пожаловались, что при попытке позвонить в справочную Пенсионного фонда по телефону из онлайн-справочника 2GIS они дозвонились в агентство ритуальных услуг. В Пенсионном фонде сообщили, что в справочнике указан неактуальный номер справочной.







О том, что вместо ПФР сибиряки дозваниваются в организацию «Ритуал.ру», в редакцию НГС сообщили читатели.





«Я позвонил в единую справочную. Автоответчик начал говорить и предлагает заключить прижизненный договор на оказание ритуальных услуг. Если согласен, нужно нажать цифру 1, если не согласен, нужно нажать цифру 0. Я думаю, ну ладно, предлагают, так предлагают, сейчас с оператором соединят, но нет, скинули», — пожаловался читатель Артём.





Читатель уточнил, что звонил в управление Пенсионного фонда в Центральном районе по номеру 8–800–775–54–45, который в 2GIS указан как «единая справочная».





На момент публикации материала в справочнике 2GIS до сих пор указан этот номер. При попытке позвонить по этому номеру корреспондент НГС также услышал описанное читателем, записав автоответчик.









В пресс-службе Пенсионного фонда России по Новосибирской области корреспонденту НГС уточнили, что этот номер уже неактуален — с 2019 года он сменился на новый.





«Мы к этому номеру не имеем никакого отношения. Федеральный центр консультирования граждан — 8–800–600–44–44.





Он поменялся, может, это какой-то старый. И мы в начале года всем СМИ и справочникам рассылали информацию, что это новый центр консультирования.





Номер регионального горячего телефона 229–19–49 — это кол-центр для города Новосибирска», — пояснили в пресс-службе.







Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр компании 2GIS с просьбой уточнить, как скоро будет изменён номер в справочнике и насколько база актуальна.





В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о пенсионной реформе. Теперь планка выхода на пенсию поднимется до 65 лет для мужчин и до 60 — для женщин.