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Чья это панелька? «Яндекс» придумал игру, где нужно угадать город по фото и победить Алису

Виртуальному сопернику запретили считывать номера машин и вывески, чтобы дать вам шанс выиграть

Узнать Москву по Красной площади — проще простого. А попробуйте вычислить любой российский город по его домам?
Узнать Москву по Красной площади — проще простого. А попробуйте вычислить любой российский город по его домам?

Компания «Яндекс» сегодня выпустила игру, в которой нужно угадать город по фотографии. Вопреки ожиданиям, в игре нет снимков Красной площади Москвы или петербургской Невы — в подборку попало всё, что пользователи засняли и выложили на «Яндекс.Карты»: наравне с достопримечательностями на фото фигурируют панельки в спальных районах, заброшенные церквушки, торговые центры.


Механика игры простая: смотрите на фото и выбираете город в одном из четырех вариантов. Чтобы было нескучно, разработчики добавили в пару виртуального соперника — параллельно с вами идентифицировать снимок пытается Алиса.


Вы думаете, это закуток в Улан-Удэ? Нет, это центральная улица Екатеринбурга
Вы думаете, это закуток в Улан-Удэ? Нет, это центральная улица Екатеринбурга



А это чьи панельки? Хабаровска или Красноярска?
А это чьи панельки? Хабаровска или Красноярска?


— Нам захотелось проверить, насколько хорошо искусственный интеллект справляется с задачей узнавания городов по сравнению с людьми. Наверняка существуют не очевидные для человека детали, по которым один город отличается от другого, — рассказывают разработчики.


Сразу после выбора ответа игрушка показывает результат — ваш и Алисы. Впрочем, вместо искусственного разума вы можете выбрать реального соперника 
Сразу после выбора ответа игрушка показывает результат — ваш и Алисы. Впрочем, вместо искусственного разума вы можете выбрать реального соперника 


Все фотографии в игре Алиса видит впервые, и, в отличие от людей, по ходу игры не обучается: если сыграть в «Угадай город» несколько раз, какое-то фото вы можете увидеть повторно. Для Алисы же это будет как в первый раз. И хотя искусственный интеллект угадывает в среднем лучше, у людей есть подсказки — названия вывесок, номера регионов на автомобилях и прочие опознавательные знаки.


Кстати, соревноваться можно не только с Алисой, но и с другими людьми — для этого используйте ссылку «Бросить вызов друзьям». Проверить, насколько вы краевед в игре «Угадай город по фото», можно здесь.

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