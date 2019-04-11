В Новосибирске проснулись жуки и бабочки — комары приготовились

Бабочку павлиний глаз заметили на улице Холодильной в Заельцовском районе

С наступлением тепла в Новосибирске начали просыпаться бабочки, мухи и жуки — комары и мошки активизируются позже.







Один из читателей НГС прислал в редакцию фотографию бабочки павлиний глаз. Он пояснил, что эту бабочку его жена увидела накануне на улице Холодильной.







В Институте систематики и экологии животных СО РАН корреспонденту НГС пояснили, что начало апреля — вполне нормальное время для появления бабочек, которое соответствует среднему значению. На фоне тёплой погоды также просыпаются жуки и мухи-каллифориды.







Комары и мошки должны активизироваться позже. Врач-дезинфектолог Владимир Крыжановский предполагает, что в случае не слишком обильного паводка численность кровососущих насекомых в этом году будет средней.







«Я думаю, что будет где-то в пределах средних значений. <…> Не видно пока серьёзных предпосылок для того, чтобы численность была очень высокой», — рассуждает Владимир Крыжановский.







По его предположению, если погода продолжит оставаться достаточно ровной, то





к началу мая или в его первой декаде в Новосибирске могут уже появиться кровососущие насекомые.





«Сначала вылетают комары, а другие кровососущие, то есть мошка, мокрец, гнус, появляются позже. <…> Их личинки живут главным образом в проточных водоёмах, <…> появление их в воздушной среде происходит несколько позже — где-то от двух недель до месяца разрыв обычно между появлением комаров и <...> мошки», — пояснил врач-дезинфектолог.







В свою очередь старший научный сотрудник лаборатории экологии беспозвоночных животных Института систематики и экологии животных СО РАН Людмила Петрожицкая сообщила, что сейчас невозможно спрогнозировать сроки появления и численность мошкары. Это зависит от многих факторов, в том числе и от паводка, относительно которого существуют разные прогнозы.







«Всё зависит от того, какое количество воды и когда придёт с Алтая и как будет прогреваться вода. <…> Более конкретно мы можем говорить чуть позже», — сказала биолог.







Она уточнила, что мошки развиваются во всех проточных водах — в маленьких ручьях, реках среднего размера, таких как Иня или Бердь, и, конечно, в Оби. Обычно первых мошек в Новосибирске можно увидеть в начале лета.





«Они появляются с конца мая, в июне они уже начинают летать. Это те виды, которые вылетели из малых водотоков, из ручьёв. Ручьевый комплекс и малые реки — они прогреваются быстрее, поскольку они неглубокие. Вода тёплая — и всё, идёт отрождение первого поколения», — рассказала Людмила Петрожицкая.







По её словам, из средних и крупных рек мошкара вылетает позже. В целом мошки могут рождаться в течение всего лета, начиная с июня и заканчивая тёплыми днями сентября.







Ещё раньше, в начале марта, в Новосибирске поймали первых клещей — их сняли с найденной в Бердске собаки. Недавно в городе начала зеленеть трава, распустились первые весенние цветы, а в продаже появились веточки вербы.

