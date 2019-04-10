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Наука

Новосибирцы рассмотрели в небе галактику, где скоро вспыхнет сверхновая звезда

Яркую вспышку ждут в созвездии Гончие Псы

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Снимок сделан при выдержке 1,5 часа с помощью телескопа Тал 75

Фото: vk.com/nebonsk

В Большом новосибирском планетарии сфотографировали галактику Водоворот, в которой ожидают вспышку сверхновой звезды.

Снимок 7 апреля сделали обучающиеся объединения «Практическая астрономия», которыми руководит Андрей Никифоров. 

«Наблюдения были в обсерватории нашего планетария с 12 часов до 2 часов ночи. Мы снимаем не только саму галактику, но и 11 кадров чёрных, чтобы убрать шумы на самой камере», — рассказал корреспонденту НГС Андрей Никифоров. Снимок обработал другой сотрудник планетария, Евгений Тихонов.

Эта галактика, известная также под названиями M 51, Messier 51, Мессье 51 и NGC 5194, расположена в созвездии Гончие Псы и находится на расстоянии 23 миллионов световых лет от Земли. Диаметр галактики составляет около 100 тысяч световых лет. Лучшее время для наблюдения за этой галактикой — весна-лето.

«22 января в галактике в спиральном рукаве был обнаружен "импостер" — то есть предвспышка сверхновой. <...> Многие любители астрономии устремили свой взор на галактику М 51, так как в любой момент может произойти вспышка сверхновой», — отмечается в сообщении Большого новосибирского планетария.

Вспышка сверхновой — это явление, во время которого значительно увеличивается яркость звезды, а после вспышки звезда переходит в новую стадию эволюции.

«После вспышки звезда сбрасывает газовую оболочку — она разлетается по пространству и заметна в виде туманности. На её месте остаётся либо нейтронная звезда, либо чёрная дыра», — пояснил Андрей Никифоров. 

Во время предвспышки звезда набирает яркость, но не переходит в новую стадию эволюции. Но она всегда предвещает появление сверхновой звезды, отметил Андрей Никифоров.

В феврале 2019 года ведущий инженер обсерватории «Вега» при Новосибирском государственном университете Михаил Маслов сфотографировал комету Ивамото, которая подходила тогда на близкое расстояние к Земле.

Елена Громкова
Фото vk.com/nebonsk

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КОММЕНТАРИИ (10)

Survivor
10 апр 2019 в 20:08

Эта вспышка сверхновой произошла 23 миллиона лет назад, то, что там сейчас никому не известно ))))))))))))

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Tибyл
10 апр 2019 в 20:19

А где же традиционное (с, наверняка, удивлёнными и выпученными глазами) "А КАКОЕ ЭТО ОТНОШЕНИЕ ИМЕЕТ К НОВОСИБИРСКУ?"...))))

pik
10 апр 2019 в 20:20

через миллион лет узнаем, что там произошло в 51 галлактике 23 миллиона лет назад.
может и не появилась сверхновая.