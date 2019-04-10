Новосибирцы рассмотрели в небе галактику, где скоро вспыхнет сверхновая звезда

«Наблюдения были в обсерватории нашего планетария с 12 часов до 2 часов ночи. Мы снимаем не только саму галактику, но и 11 кадров чёрных, чтобы убрать шумы на самой камере», — рассказал корреспонденту НГС Андрей Никифоров. Снимок обработал другой сотрудник планетария, Евгений Тихонов.

Эта галактика, известная также под названиями M 51, Messier 51, Мессье 51 и NGC 5194, расположена в созвездии Гончие Псы и находится на расстоянии 23 миллионов световых лет от Земли. Диаметр галактики составляет около 100 тысяч световых лет. Лучшее время для наблюдения за этой галактикой — весна-лето.

«22 января в галактике в спиральном рукаве был обнаружен "импостер" — то есть предвспышка сверхновой. <...> Многие любители астрономии устремили свой взор на галактику М 51, так как в любой момент может произойти вспышка сверхновой», — отмечается в сообщении Большого новосибирского планетария.

Вспышка сверхновой — это явление, во время которого значительно увеличивается яркость звезды, а после вспышки звезда переходит в новую стадию эволюции.

«После вспышки звезда сбрасывает газовую оболочку — она разлетается по пространству и заметна в виде туманности. На её месте остаётся либо нейтронная звезда, либо чёрная дыра», — пояснил Андрей Никифоров.

Во время предвспышки звезда набирает яркость, но не переходит в новую стадию эволюции. Но она всегда предвещает появление сверхновой звезды, отметил Андрей Никифоров.