В новосибирском ресторане появились роллы с золотом и ценником с пятью нолями

В заведении признаются, что такие суши хорошо смотрятся в Instagram

Так подаются роллы «Континент лухари» — их оборачивают тонкой золотой фольгой 
Так подаются роллы «Континент лухари» — их оборачивают тонкой золотой фольгой 

В меню новосибирской сети ресторанов «Рыба.Рис» появилась лимитированная коллекция роллов с золотом. 


Их три вида: «Филадельфия Скрудж», «Континент лухари» и «Лава Тиффани» — цена за них указана в миллионах. Так, первые два вида стоят 0,000480 миллиона рублей, то есть 480 рублей, а третий вид — 0,000430, то есть 430 рублей. 


«У нас позиционирование в "Рыба.Рис" — friends, trends, sushi, поэтому мы всегда в новинках вводим тренды, которые популярные во всём мире. Последнее время часто появляется золото в кулинарии. Раньше оно использовалось именно в выпечке, тортах, а сейчас, например, делают стейки с золотом. Золото как тренд — это инстаграмная фишка: они красиво выглядят, презентабельно смотрятся на фотографиях. Плюс роллы с золотом не делал ещё никто», — рассказала корреспонденту НГС бренд-менеджер концепции «Рыба.Рис» Екатерина Суровцева.


По вкусу это обычные роллы, но украшены золотом
По вкусу это обычные роллы, но украшены золотом


Ранее НГС рассказывал о новосибирской семье, которая делает роллы из мороженого на ледяной сковородке.

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