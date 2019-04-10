«Их было человек семь»: друг попавшего в больницу подростка рассказал, за что его избили

По словам друга пострадавшего, 7 апреля подростки избили сразу трёх человек

Друг пострадавшего в драке барабинского школьника рассказал о причинах стычки, после которой 10-классник Виталий попал в больницу.





«Он пошёл гулять с двумя девочками, они зашли в кафе. <...> Собирались уходить, вышли. А там мимо эти парни проходили. Их было человек 7. Били всего 4 человека. Все поздоровались, кроме последнего мальчика — Вани, с которыми они раньше были друзьями, но перестали общаться. Он в плохих отношениях с Виталей. Ваня подошёл и спросил у него: "Что у тебя за чёлка? Поясни за чёлку". Виталя ему сказал, что он имеет право по закону носить такую чёлку. Тогда тот начал считать от десяти до одного. И на "один" он два раза ударил ему по лицу кулаком», — сообщил корреспонденту НГС друг пострадавшего Денис.





Он добавил, что Виталий от испуга оскорбил нападавших подростков, после чего получил ещё один удар, но уже от другого участника конфликта.





«Он извинился и сказал, что к нему это не относилось. Потом Виталя начал разговаривать с Ваней. В этот момент Денис начал снимать видео, а Валера ударил его ногой по лицу. Он потерял сознание и упал. Все ушли, кроме одного человека — Вигена, он помог ему встать. Сказал пацанам, что пойдёт добьёт его, а сам помог. Они завели его в кафе», — добавил Денис.





По его словам, Виталий на следующий день ещё пошёл в школу. И только во вторник, 9 апреля, обратился в больницу.





«Его бабушка пришла в больницу, вызывали участкового. Сейчас он находится в больнице с сотрясением.





Я разговаривал с Валерой (один из нападавших), он пытался откупиться, чтобы не писали заявление. Он бы сказал, что видео — это постанова <...>. Потом им много кто писал, что они неправильно поступили, и они больше не выходили на связь», — рассказал Денис.





Он добавил, что в тот день подростки были пьяны и избили сразу трёх человек.







«В этот день они побили трёх человек. Первый был семиклассник, не знаю из-за чего, но он даже боялся их. Они говорили "Иди сюда", а он от них убегал. Рассказывают, что жёстче всего они избили именно его, что Денис вставал ему на лицо двумя ногами», — сообщил друг пострадавшего.





По словам Дениса, все нападавшие — бывшие одноклассники Виталия. Он добавил, что раньше не замечал агрессивного поведения со стороны этих подростков.





«Валера оставался на второй год в нашей школе, он учился в нашем классе. Но никогда за ним не наблюдалось такого, чтобы агрессивно относился к одноклассникам. Но, видимо, он изменился. Денис учился с нами с первого по девятый класс. Потом ушёл в педагогический колледж», — добавил Денис.







Барабинская прокуратура уже начала проверку по факту избиения школьника. Местный депутат Константин Терещенко ранее рассказал, что видео нападения пересылают друг другу в соцсетях жители Барабинска. Когда Терещенко сам получил эту запись, то инициировал проверку МВД и СК.







Корреспондент НГС узнал, что одного из нападавших зовут Валерий. Он студент новосибирского колледжа транспортных технологий и хочет стать десантником.





Избиение подростка в Барабинске — это не первый громкий случай, когда драки случаются из-за внешнего вида. В начале 2017 года в Сети появился ролик, на котором молодого человека избивают из-за его прически и насильно отрезают волосы неподалёку от ТРЦ «Аура».