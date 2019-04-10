В Ленинском районе появилась крытая автостоянка, в которой нельзя поставить машину

С двух сторон здания глухие стены, а ещё две стороны застеклены и в них установлены двери. Само здание напоминает ангар

В Ленинском районе Новосибирска построили крытую автостоянку на 13 машино-мест — в здании нет ни одного заезда для автомобилей.







На здание обратил внимание общественник Михаил Рязанцев. По его словам, в здании нет ни одного заезда для машин — с двух сторон здания глухие стены, а ещё две стороны застеклены, в них установлены только двери для прохода людей.





«По документам, это автостоянка на 13 мест во дворе дома на Котовского, 48. <...> Раньше на этой территории стояли деревья, сложно сказать точно [сколько], но есть фотографии»,





— рассказал корреспонденту НГС Михаил Рязанцев.





Раньше на территории автостоянки росли десятки деревьев, утверждает Рязанцев





Разрешение на открытие стоянки было опубликовано на городском портале мэрии Новосибирска в конце ноября 2018 года и подписано исполняющим обязанности начальника управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска Евгением Улитко. Его выдали компании «Перспектива».





По информации базы данных «Контур.Фокус», директором организации является Галина Левичева. Полная тёзка Левичевой в 2013 году входила в общественный совет при Государственной жилищной комиссии Новосибирской области.





На момент публикации связаться с Галиной Левичевой корреспонденту НГС не удалось. При попытке позвонить на указанный в базе данных «Контур.Фокус» телефон сообщается, что «данный вид связи недоступен для абонента».





Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, проводилась ли проверка по поводу нецелевого использования участка.





В конце декабря 2018 года мэрия разрешила стройку на скандальном участке на улице Бориса Богаткова — прошлой весной там вырубили деревья, а на их месте построили общественно-торговое здание.