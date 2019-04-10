В Ленинском районе появилась крытая автостоянка, в которой нельзя поставить машину

Здание построили во дворах на улице Котовского

С двух сторон здания глухие стены, а ещё две стороны застеклены и в них установлены двери. Само здание напоминает ангар 
С двух сторон здания глухие стены, а ещё две стороны застеклены и в них установлены двери. Само здание напоминает ангар 

В Ленинском районе Новосибирска построили крытую автостоянку на 13 машино-мест — в здании нет ни одного заезда для автомобилей.


На здание обратил внимание общественник Михаил Рязанцев. По его словам, в здании нет ни одного заезда для машин — с двух сторон здания глухие стены, а ещё две стороны застеклены, в них установлены только двери для прохода людей.


«По документам, это автостоянка на 13 мест во дворе дома на Котовского, 48. <...> Раньше на этой территории стояли деревья, сложно сказать точно [сколько], но есть фотографии», 


— рассказал корреспонденту НГС Михаил Рязанцев.


Раньше на территории автостоянки росли десятки деревьев, утверждает Рязанцев
Раньше на территории автостоянки росли десятки деревьев, утверждает Рязанцев


Разрешение на открытие стоянки было опубликовано на городском портале мэрии Новосибирска в конце ноября 2018 года и подписано исполняющим обязанности начальника управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска Евгением Улитко. Его выдали компании «Перспектива».


По информации базы данных «Контур.Фокус», директором организации является Галина Левичева. Полная тёзка Левичевой в 2013 году входила в общественный совет при Государственной жилищной комиссии Новосибирской области. 


На момент публикации связаться с Галиной Левичевой корреспонденту НГС не удалось. При попытке позвонить на указанный в базе данных «Контур.Фокус» телефон сообщается, что «данный вид связи недоступен для абонента».


Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, проводилась ли проверка по поводу нецелевого использования участка.


В конце декабря 2018 года мэрия разрешила стройку на скандальном участке на улице Бориса Богаткова — прошлой весной там вырубили деревья, а на их месте построили общественно-торговое здание.

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