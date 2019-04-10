В Новосибирске раскрыли заказное убийство 12-летней давности: сибирячку зарезали из-за квартиры

Женщину нашли в подъезде дома на улице Дачной — в убийстве обвинили её родственника

Всех обвиняемых в заказном убийстве арестовали
Всех обвиняемых в заказном убийстве арестовали

Новосибирские следователи и полицейские раскрыли заказное убийство почти 12-летней давности: жертвой стала жительница Заельцовского района, в её гибели обвиняют родственника.


Об этом сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.


По его данным, в декабре 2007 года в подъезде дома на улице Дачной нашли женщину, раненную ножом в грудь. У неё оказалось повреждено сердце.


«Потерпевшая незамедлительно была доставлена в медицинское учреждение, где через непродолжительный промежуток времени от полученных телесных повреждений скончалась», — описал ситуацию Дмитрий Чечулин.


Он уточнил, что следователи тогда возбудили уголовное дело о разбое (п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ) и убийстве (п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ). В 2008 году предварительное следствие приостановили из-за того, что было неясно, кого привлекать в качестве обвиняемого, но работа по раскрытию преступления при этом продолжилась.


«Был проведён дополнительный анализ собранных доказательств и совместно с оперативными службами принято решение повторно отработать на причастность к убийству женщины её близкое окружение», — пояснил Дмитрий Чечулин.


По его словам, в марте 2019 года к следователям поступили новые данные от оперативных служб. 


«Сотрудниками отдела полиции № 3 "Заельцовский" была получена информация о лицах, которые могут быть причастны к убийству», – пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


После этого предварительное следствие по уголовному делу было возобновлено — следователи начали проверять поступившие сведения. 


Они выяснили, что в декабре 2007 года убийство женщины заказал её родственник, привёл версию следствия Дмитрий Чечулин. По данным следователей, заказчик хотел получить квартиру, в которой жила сибирячка, и предложил своему знакомому около 400 тысяч рублей за её убийство.


После этого, по версии следствия, знакомый, к которому обратился мужчина, нашёл двух исполнителей.


«Неоднократно злоумышленники выезжали по месту проживания жертвы, следили за ней, изучили маршрут передвижения и время выхода из квартиры. После подготовки к совершению преступления в утреннее время 21 декабря 2007 года трое мужчин прибыли на адрес проживания женщины и, согласно распределенным ролям, один из мужчин <…> нанёс ножом не менее двух ударов в область груди, а двое других находились на улице и следили за обстановкой. После совершения преступления с места происшествия скрылись», — рассказали в следственном управлении.


По его данным, заказчик преступления вскоре переехал в Республику Алтай — там его впоследствии и задержали. Исполнитель, который зарезал женщину, умер в 2016 году от болезни. Ещё двоих соучастников силовики разыскали в Новосибирске.


Задержанным предъявлены обвинения по п. «з» ч. 2 ст.105 УК (убийство). Всех их поместили под стражу, сообщил Дмитрий Чечулин.


«Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», – добавили в пресс-службе областной полиции.


Одно из самых громких заказных убийств произошло осенью 2016 года на «Снегирях» — беременную сибирячку заказал отец её бывшего мужа. Он разозлился на невестку из-за того, что после развода она не хотела отказываться от квартиры и половины дома в Республике Алтай, которые ещё во время брака ей подарил супруг. После череды угроз мужчина решил убить свою бывшую сноху и попросил об этом двух жителей Ростовской области — Сергея Калинина и Олега Маркова. В ноябре 2017 года подсудимые получили 45 лет колонии строгого режима на троих по приговору Новосибирского областного суда. 

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