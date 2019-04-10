«Нормальный парень»: избивший в Барабинске школьника подросток готовится стать десантником

Друзья пострадавшего говорят, что хулигана недавно лишили всех наград за достижение в панкратионе

Пострадавший попал в больницу с сотрясением головного мозга

7 апреля в Барабинске подросток жестоко избил сверстника — его друг всё снимал на камеру.







Как удалось узнать НГС, нападавшего зовут Валерий, он студент новосибирского колледжа транспортных технологий. Как рассказал друг пострадавшего, Валерий занимался панкратионом, но его выгнали из секции и забрали все награды.





Сейчас подросток занимается в военно-патриотическом клубе «Десантник». Руководитель клуба Сергей Юсупов эту информацию подтвердил.





По его словам, нападавший «вполне нормальный парень».





«Сейчас кто его не знает. Когда он уходил от нас, он занимался панкратионом. Потому что мы не бойцовский клуб, я отказался от соревнований по панкратиону — он перестал ко мне ходить. А потом вернулся. Наверное, из-за прыжков с парашютов ушёл. Пришёл к нам где-то к концу зимы. <...> Так-то он у меня нормально себя ведёт. Я их вижу два часа три раза в неделю. Да нормальный парень, только плохо учится, вчера на собрании это выяснилось. <...> Сейчас я сижу и читаю, в шоке, что попало пишут. Почему конкретно он ушёл — я не знаю. Мы воспитываем по-другому детей. Мы изучаем историю города, района и Российской Федерации. Готовимся к соревнованиям, прыгаем с парашютом, но приёмы самообороны тоже есть, но всего лишь комплексы», — сообщил руководитель ВПК «Десантник» Сергей Юсупов.





Инструктор по физической подготовке ВПК «Десантник» Вадим Киреев рассказал, что Валерий — целеустремлённый человек.





По его словам, он хочет стать десантником.





«То, что я увидел на видео, лично я не одобряю такие поступки. Я его знаю, я многих спортсменов знаю. Целенаправленный человек, хорошо относится к спорту, поставил перед собой задачу отслужить в армии, в обязательном порядке в войсках специального назначения. Но совершает, как в данном случае, далеко не обдуманные поступки. Но в данном видео, я послушал, его спровоцировал тот, кто рядом снимал. Но, думаю, что с этим парнем разговор будет по поводу его поступка и разговор серьёзный», — рассказал Вадим Киреев.







Напомним, что барабинская прокуратура сейчас проводит проверку по факту избиения школьника. Местный депутат Константин Терещенко ранее рассказал НГС, что видео нападения пересылают друг другу в соцсетях жители Барабинска; получив видео, Терещенко инициировал проверку МВД и СК.