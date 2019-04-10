На месте городка Натальи Водяновой поставят «Бригантину» за 3,5 миллиона

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18 февраля 2019
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«Кораблик» демонтировали в мае прошлого года, сейчас там новые игровые комплексы
Фото: Александр Ощепков / НГС
В сентябре мэрия Новосибирска поставит новые фигуры на месте детского городка «Кораблик», открытого в 2008 году в Кировском районе моделью Натальей Водяновой. В мае прошлого года «Кораблик» закрыли и начали сносить — его признали старым и небезопасным для детей.
Демонтаж детской площадки на Комсомольской, 31 начался весной 2018 года. По информации мэрии, на площадке поставили новый игровой комплекс «Лагуна», обновили покрытие. На это из городского бюджета выделили и потратили порядка 2 миллионов рублей, включая 500 тысяч из областного бюджета.
Кроме того, за счёт спонсоров на площадке уже поставили 14 качелей, 20 скамеек, 15 урн, а под ними уложили бесшовное резиновое покрытие.
«В 2019 году планируется приобретение и установка комплекса "Бригантина", а также приобретение и укладка бесшовного резинового покрытия для детской игровой площадки. Предварительная стоимость данных работ 3,5 миллиона рублей, средства будут выделены из бюджета города Новосибирска», — сообщили в мэрии.
Работы планируют начать летом и закончить до конца сентября.
Детский парк «Кораблик» построили в 2008 году на Северо-Чемском жилмассиве на грант фонда «Обнажённые сердца» при частичном финансировании областного и городского бюджетов.