10 апреля среда
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 5/10
usd 64.78
eur 72.97
  • 29 марта 2019

    Новая рубрика на НГС

    Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!

    Подробнее
    28 февраля 2019

    Новое в дизайне сайта

    Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!

    18 февраля 2019

    Новое от редакции

    Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +10°С
Пробки 5/10
usd 64.78
eur 72.97
Город

На месте городка Натальи Водяновой поставят «Бригантину» за 3,5 миллиона

Новые фигуры на Северо-Чемском планируют поставить до конца сентября

Поделиться

2 267
9 Обсудить

Все новости

Все новости

«Кораблик» демонтировали в мае прошлого года, сейчас там новые игровые комплексы

Фото: Александр Ощепков / НГС

В сентябре мэрия Новосибирска поставит новые фигуры на месте детского городка «Кораблик», открытого в 2008 году в Кировском районе моделью Натальей Водяновой. В мае прошлого года «Кораблик» закрыли и начали сносить — его признали старым и небезопасным для детей. 

Демонтаж детской площадки на Комсомольской, 31 начался весной 2018 года. По информации мэрии, на площадке поставили новый игровой комплекс «Лагуна», обновили покрытие. На это из городского бюджета выделили и потратили порядка 2 миллионов рублей, включая 500 тысяч из областного бюджета. 

Кроме того, за счёт спонсоров на площадке уже поставили 14 качелей, 20 скамеек, 15 урн, а под ними уложили бесшовное резиновое покрытие. 

Так будет выглядеть «Бригантина» на месте «Кораблика» 

Фото: Александр Ощепков / НГС 

«В 2019 году планируется приобретение и установка комплекса "Бригантина", а также приобретение и укладка бесшовного резинового покрытия для детской игровой площадки. Предварительная стоимость данных работ 3,5 миллиона рублей, средства будут выделены из бюджета города Новосибирска», — сообщили в мэрии. 

Работы планируют начать летом и закончить до конца сентября. 

ГК «Союз» стала спонсором площадки. Компания потратила около 3 миллионов на качели, скамейки и покрытие площадки

Фото: Александр Ощепков / НГС 

Детский парк «Кораблик» построили в 2008 году на Северо-Чемском жилмассиве на грант фонда «Обнажённые сердца» при частичном финансировании областного и городского бюджетов. 

На открытие приезжала руководитель фонда и топ-модель Наталья Водянова. Тогда она говорила, что игровой комплекс и сквер рядом с ним обошлись в 16 миллионов. 

Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова

По теме

ТЕКСТ

Анна Богданова

ТЕГИ

детская площадкаНаталья Водянова

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (9)

Фото пользователя
Красный_Буй
10 апр 2019 в 14:34

Пилите Шура, она золотая.

Вячеслав
10 апр 2019 в 14:35

Побольше бы таких игровых площадок на серые дворики новосибирска! Вот к чему стремится надо! Улудшать город! Урн побольше, и штрафовать тех кто из окон мусорные мешки выбрасывает, и просто мимо урны мусорит!

С левого берега
10 апр 2019 в 14:33

Ну и нормально, тоже корабль и большой как я понимаю.