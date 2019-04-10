На месте городка Натальи Водяновой поставят «Бригантину» за 3,5 миллиона

В сентябре мэрия Новосибирска поставит новые фигуры на месте детского городка «Кораблик», открытого в 2008 году в Кировском районе моделью Натальей Водяновой. В мае прошлого года «Кораблик» закрыли и начали сносить — его признали старым и небезопасным для детей.

Демонтаж детской площадки на Комсомольской, 31 начался весной 2018 года. По информации мэрии, на площадке поставили новый игровой комплекс «Лагуна», обновили покрытие. На это из городского бюджета выделили и потратили порядка 2 миллионов рублей, включая 500 тысяч из областного бюджета.