Указ Лоскутова выполняется: власти пустят «Монстрацию» с двумя машинами на Красный проспект

После «Монстрации» плакаты отнесут в Городской центр изобразительных искусств на Свердлова, 13

В мэрии Новосибирска утвердили маршрут «Монстрации» — в этом году шествие закончится в сквере Авиаторов.







«Сейчас у меня проводили оргкомитет по подготовке всех мероприятий, которые будут проходить 1 мая, в том числе и о молодёжном шествии. Договорились, что также, как в том году, собираются в 12 часов около Дома офицеров, в час — старт. Только в этом году договорились, что пойдём не к оперному театру, а в сквер Авиаторов (сквер на углу Орджоникидзе и Советской. — Прим. ред.). <...> У нас будет две машины, первая будет идти впереди с музыкой. А вторая будет собирать плакаты», — рассказала корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.





Александра Попова, представитель идеолога «Монстрации» Артёма Лоскутова, рассказала, что пока решены не все вопросы.





«Мы сейчас обсуждаем звук, прохождение грузовика, как у нас будет организован звук — пока есть разногласия, мы надеемся их на этой неделе решить. Мы сейчас с полицией обсуждаем, как нам сделать всё с техникой музыкальной, чтобы у нас был слышен звук в колонне и чтобы у полиции не было каких-то вопросов к прохождению большого грузовика по Красному проспекту», — рассказала Александра Попова.





После завершения «Монстрации» все плакаты и арт-объекты отнесут в Городской центр изобразительных искусств. Как уточнил куратор центра Пётр Жеребцов, уже 19 апреля здесь начнётся выставка, посвященная «Монстрациям» прошлых лет, — там будут выставлены фотографии и тексты, посвящённые шествию.





Накануне Артём Лоскутов издал шуточный указ о проведении «Монстрации».





В документе уточняется, что в связи с проведением праздничной «Монстрации», посвящённой Первомаю, Лоскутов намерен организовать проход под музыку по Красному проспекту в сторону «какого-нибудь музея».





«Мэру города Новосибирска Локтю Анатолию Евгеньевичу обеспечить комфортные условия сбора участников "Монстрации" в полдень 1 мая у станции метро "Красный проспект" и прохода под музыку в стиле техно <...> сквозь оперный театр с фурою по сцене (он для того и построен) непосредственно в сторону какого-нибудь музея», — говорится в документе, опубликованном Лоскутовым.





Также Лоскутов в указе потребовал предоставить помещение для выставки «самых классных плакатов», уточнив, что «одного этажа пока хватит».