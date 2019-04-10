Сибирячка отдала коллекторам трехкомнатную квартиру в Академгородке из-за долгов отца в 1990-х годах

Вера Сёмка согласилась стать банкротом, чтобы избавиться от долга размером почти 5 миллионов, — он достался ей от родителей

Унаследовавшая многомиллионные долги сибирячка Вера Сёмка подписала мировое соглашение с компанией «Финанс Секьюритиз» — ей придётся отдать трёхкомнатную квартиру родителей в Академгородке.







В августе 2018 года НГС рассказывал историю Веры Сёмки. Отец девушки Борис Сёмка стал поручителем по долгу своего знакомого. Когда тот исчез, компаньоны по бизнесу потребовали от Сёмки расплаты квартирой. Продажей квартиры занималась посредница Анна Гордиенко — на тот момент супруга заместителя директора по научной работе Института философии и права Алексея Гордиенко (в 2000 году он возглавил Советский район), однако, как утверждает Вера, её семья не получила нужную сумму, а сделка была оформлена с нарушениями, поэтому они не стали съезжать. После смерти родителей долги перешли к Вере, а в прошлом году покупатели перепродали обязательства агентству «Финанс Секьюритиз».







«14 января они ("Финанс Секьюритиз". — Прим. ред.) подали на банкротство, в конце февраля долг проиндексировали ещё на 1,2 миллиона — моя задолженность теперь составила 4,7 миллиона. 20 марта состоялось заседание в арбитражном суде на предмет признания меня банкротом. После мой адвокат сказал мне, что предложили мировое. Изначально предлагали очень маленькую сумму, которая не устраивала меня. Видимо, они сами поняли, что история опять затянется, а для них это тоже заработок. Сумму назвать не могу, но она не сопоставима со стоимостью квартиры, но для морального удовлетворения более чем достаточна», — рассказала НГС Вера Сёмка.





Сумму, которую ей выплатит «Финанс Секьюритиз», сибирячка отказалась называть из соображений собственной безопасности.







Последние 5 лет Вера Сёмка пыталась доказать в суде, что сделка родителей в 1990-х годах была проведена с нарушениями, а её семья не получила полную сумму с продажи квартиры. Сёмка пыталась уменьшить размер долга, но в суде посчитали, что Вера должна оплатить за обоих родителей.





Осенью судебные приставы Советского района потребовали от работодателя Веры удерживать половину её зарплаты и перечислять деньги в пользу вдовы покупателя — после вычета этой суммы Вере должны были платить всего 12 тысяч рублей в месяц. Как рассказала Вера Сёмка, ей прошлось уволиться и зарабатывать на фрилансе — иначе денег на жизнь не хватало. Сейчас Сёмка готова заново официально выйти на работу.







«После заседания я взяла неделю, чтобы подумать, взвесила все за и против. Я столько лет потратила на борьбу с судебной системой, на доказывание, кто прав, а кто виноват, поняла, что лучше уже не будет — пусть даже эта квартира в Академгородке стоила бы 10 миллионов, я решила, что больше не могу бороться, оно того не стоит. Я смогу ещё себе заработать, но хочется уже жить нормально — сейчас мне запрещено выезжать за границу, арестованы все счета, не могу работать», — пояснила своё решение Вера Сёмка.







Заседание арбитражного суда назначено на 15 мая — Вера надеется, что суд не найдёт оснований и утвердит мировое соглашение.





Из-за высокой цены квартир улицу Академическую в Академгородке неоднократно включали в топ самых дорогих улиц Новосибирска. Сейчас, по данным портала N1.RU, за трёхкомнатные квартиры здесь просят от 5,5 до 5,999 миллиона рублей.

