Видео: восстановленный новосибирцами штурмовик взлетел для съёмок кино

Самолёт военных лет нашли в озере в 2012 году, а потом полностью отреставрировали

Рабочее название фильма с настоящим штурмовиком времён Великой Отечественной войны — «Лётчик»
Рабочее название фильма с настоящим штурмовиком времён Великой Отечественной войны — «Лётчик»


Штурмовик Ил-2, восстановленный сотрудниками Новосибирского государственного технического университета, поднялся в небо для съёмок художественного фильма о войне. 


«Самолет взлетел на аэродроме Орешково, который находится недалеко от Калуги. Управлял штурмовиком Ил-2 директор Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина, летчик-испытатель Владимир Барсук», — сообщает пресс-служба НГТУ.


Этот штурмовик Ил-2 был найден в 2012 году в озере Кривое в Мурманской области. Летная машина была восстановлена в 2017 году фирмой «Авиареставрация» под руководством доктора технических наук, профессора кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ Владимира Бернса.


Рабочее название фильма — «Лётчик», режиссёр картины — Ренат Давлетьяров. Он также был режиссёром ремейка знаменитого фильма «А зори здесь тихие».


«Основная задача в этих съемках была — получить видеоматериалы о реальных полетах настоящего самолета Ил-2. Была детальная проработка всех воздушных сцен этого фильма. Сначала мультипликация, которая была разложена. Виды, маневры, которые необходимо было совершить», — сообщил директор СибНИА имени С.А. Чаплыгина Владимир Барсук.


По сценарию самолет, точнее его компьютерная модель, должен вновь разбиться. Главный герой, подобно известному лётчику Алексею Маресьеву, потеряет ноги, будет пробираться к своим и после госпиталя вернется в строй. Роль главного героя досталась Петру Фёдорову. Актёр уже играл в фильмах про Великую Отечественную: снимался в «Сталинграде» и ремейке «А зори здесь тихие».



В Новосибирске восстановили и другой штурмовик Ил-2, который подбили в 1943 году при штурме вражеского аэродрома. Самолёт упал в озеро и затонул на глубине 18 метров. Его достали со дна озера Кулонга Мурманской области 9 августа 2018 года. В конце августа его привезли в Новосибирск, чтобы его отреставрировали сотрудники университета. На восстановление самолёта ушло полгода — работы закончились в феврале.

Прочтений: 1995

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (51)51
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено