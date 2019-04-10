Видео: восстановленный новосибирцами штурмовик взлетел для съёмок кино

Самолёт военных лет нашли в озере в 2012 году, а потом полностью отреставрировали

Рабочее название фильма с настоящим штурмовиком времён Великой Отечественной войны — «Лётчик»





Штурмовик Ил-2, восстановленный сотрудниками Новосибирского государственного технического университета, поднялся в небо для съёмок художественного фильма о войне.







«Самолет взлетел на аэродроме Орешково, который находится недалеко от Калуги. Управлял штурмовиком Ил-2 директор Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина, летчик-испытатель Владимир Барсук», — сообщает пресс-служба НГТУ.





Этот штурмовик Ил-2 был найден в 2012 году в озере Кривое в Мурманской области. Летная машина была восстановлена в 2017 году фирмой «Авиареставрация» под руководством доктора технических наук, профессора кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ Владимира Бернса.





Рабочее название фильма — «Лётчик», режиссёр картины — Ренат Давлетьяров. Он также был режиссёром ремейка знаменитого фильма «А зори здесь тихие».





«Основная задача в этих съемках была — получить видеоматериалы о реальных полетах настоящего самолета Ил-2. Была детальная проработка всех воздушных сцен этого фильма. Сначала мультипликация, которая была разложена. Виды, маневры, которые необходимо было совершить», — сообщил директор СибНИА имени С.А. Чаплыгина Владимир Барсук.





По сценарию самолет, точнее его компьютерная модель, должен вновь разбиться. Главный герой, подобно известному лётчику Алексею Маресьеву, потеряет ноги, будет пробираться к своим и после госпиталя вернется в строй. Роль главного героя досталась Петру Фёдорову. Актёр уже играл в фильмах про Великую Отечественную: снимался в «Сталинграде» и ремейке «А зори здесь тихие».









В Новосибирске восстановили и другой штурмовик Ил-2, который подбили в 1943 году при штурме вражеского аэродрома. Самолёт упал в озеро и затонул на глубине 18 метров. Его достали со дна озера Кулонга Мурманской области 9 августа 2018 года. В конце августа его привезли в Новосибирск, чтобы его отреставрировали сотрудники университета. На восстановление самолёта ушло полгода — работы закончились в феврале.

