На месте промзоны и сауны на Гурьевской построят четыре 25-этажных дома

Уже в апреле старую заправку и СТО на этом месте начнут сносить

Бывшая военная территория с автосервисами, заправками и сауной занимает почти 3 га
Бывшая военная территория с автосервисами, заправками и сауной занимает почти 3 га

На месте автозаправок, автосервисов и сауны на пересечении улиц Гурьевская и Гаранина в Октябрьском районе Новосибирска построят новый жилой комплекс — разрешение на строительство компания «Краснообск.Монтажспецстрой» («КМС») получила в начале апреля. Документ опубликован на сайте мэрии Новосибирска.


Площадь участка под застройку — почти 3 га, на нём построят два 26-этажных дома (25 надземных этажей и один подземный. — Прим. ред.), указано в документе. Директор компании-застройщика Виктор Плахотников уточнил, что домов будет 4: три из них будет объединять одноуровневый подземный паркинг на 119 мест.


Всего в четырёх высотках по проекту будет больше тысячи квартир, большая часть из них — однокомнатные и студии. В домах также предусмотрены административные помещения.


На месте автомобилей через несколько лет вырастут жилые высотки 
На месте автомобилей через несколько лет вырастут жилые высотки 


Сейчас на территории расположены около 10 административных зданий и хозяйственных корпусов под общим адресом Гурьевская, 181, в которых работают автозаправки и автосервисы, офисы производственных компаний и сауна. По словам Виктора Плахотникова, раньше площадка принадлежала Минобороны, а в последние годы — частным лицам. Она соседствует с частным сектором, жилыми 2-этажками и станцией скорой помощи.


Сегодня на территории есть не только автосервисы, но и вот такие почти раритетные заправки
Сегодня на территории есть не только автосервисы, но и вот такие почти раритетные заправки


«К сносу приступаем в этом месяце, — рассказал девелопер. — Там большой участок, мы его делим на две очереди. Сейчас приступаем и два месяца сносить будем, дальше котлован будет и так далее. В конце мая [начнётся] непосредственно стройка».


На сайте компании-застройщика информации о новом проекте пока нет. Плахотников отметил, что визуально новые дома будут похожи на предыдущие дома компании, в частности, на высотки жилого комплекса на улице Писарева. Эскизы и подробности обещают опубликовать к началу строительства.


Новые дома «КМС» — не единственные в районе: в соседнем квартале 25-этажный жилой дом строит ГК «Дом-Строй».

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