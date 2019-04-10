На месте промзоны и сауны на Гурьевской построят четыре 25-этажных дома

Уже в апреле старую заправку и СТО на этом месте начнут сносить

Бывшая военная территория с автосервисами, заправками и сауной занимает почти 3 га

На месте автозаправок, автосервисов и сауны на пересечении улиц Гурьевская и Гаранина в Октябрьском районе Новосибирска построят новый жилой комплекс — разрешение на строительство компания «Краснообск.Монтажспецстрой» («КМС») получила в начале апреля. Документ опубликован на сайте мэрии Новосибирска.







Площадь участка под застройку — почти 3 га, на нём построят два 26-этажных дома (25 надземных этажей и один подземный. — Прим. ред.), указано в документе. Директор компании-застройщика Виктор Плахотников уточнил, что домов будет 4: три из них будет объединять одноуровневый подземный паркинг на 119 мест.







Всего в четырёх высотках по проекту будет больше тысячи квартир, большая часть из них — однокомнатные и студии. В домах также предусмотрены административные помещения.







На месте автомобилей через несколько лет вырастут жилые высотки





Сейчас на территории расположены около 10 административных зданий и хозяйственных корпусов под общим адресом Гурьевская, 181, в которых работают автозаправки и автосервисы, офисы производственных компаний и сауна. По словам Виктора Плахотникова, раньше площадка принадлежала Минобороны, а в последние годы — частным лицам. Она соседствует с частным сектором, жилыми 2-этажками и станцией скорой помощи.





Сегодня на территории есть не только автосервисы, но и вот такие почти раритетные заправки





«К сносу приступаем в этом месяце, — рассказал девелопер. — Там большой участок, мы его делим на две очереди. Сейчас приступаем и два месяца сносить будем, дальше котлован будет и так далее. В конце мая [начнётся] непосредственно стройка».







На сайте компании-застройщика информации о новом проекте пока нет. Плахотников отметил, что визуально новые дома будут похожи на предыдущие дома компании, в частности, на высотки жилого комплекса на улице Писарева. Эскизы и подробности обещают опубликовать к началу строительства.







Новые дома «КМС» — не единственные в районе: в соседнем квартале 25-этажный жилой дом строит ГК «Дом-Строй».

