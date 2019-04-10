Коммунальщиков заставили сделать перерасчёт из-за двойных начислений за вывоз мусора

Некоторые жильцы успели заплатить за вывоз мусора дважды — и региональному оператору, и управляющей компании (на фото — дом на Урицкого, 7)

Прокуратура Железнодорожного района Новосибирска проверила, правильно ли жильцам многоквартирных домов начисляют плату за вывоз мусора, — без нарушений в платёжках не обошлось.







Как показала проверка, которую прокуратура района анонсировала две недели назад, 38 жителей Железнодорожного района столкнулись с неправильными начислениями за ТКО. Это коснулось дома № 7 на улице Урицкого, которым управляет ООО «УК "Содружество"», и дома № 3 на проспекте Димитрова, которым управляет ТСЖ «Димитровский», рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Железнодорожного района Новосибирска Андрей Хоменко.







Ранее он напоминал, что с начала этого года вывоз мусора перестал входить в состав услуг по содержанию жилья и перешёл в перечень коммунальных услуг. Плату за него начисляют отдельно — её размер утверждается областным департаментом по тарифам. Но некоторые горожане могут сталкиваться с двойными начислениями за вывоз мусора, и в составе услуг содержанию жилья, и отдельно от него. Чтобы найти нарушителей, в прокуратуре района и начали масштабную проверку управляющих компаний и ТСЖ.







«Проведены проверки всех управляющих организаций, которые расположены на территории Железнодорожного района города Новосибирска. Установлены факты неисполнения обязанностей по исключению из содержания жилья платы за вывоз твёрдых бытовых отходов руководством товарищества собственников жилья "Димитровский" за период с января по март 2019 года», — сообщил Андрей Хоменко.







Помощник прокурора уточнил, что жильцы дома № 3 на проспекте Димитрова перешли на прямые расчёты с региональным оператором по обращению с ТКО. Поэтому начислять плату за вывоз мусора за весь этот период должен будет именно он, несмотря на то, что, по данным прокуратуры района, этого ещё не случилось. После того как прокуратура внесла представление правлению ТСЖ из-за начислений за вывоз отходов, 32 жильца получили перерасчёт на общую сумму 3,5 тысячи рублей.







Также, по данным Андрея Хоменко, в январе и феврале 2019 года с двойными начислениями за вывоз мусора столкнулись жильцы дома № 7 на улице Урицкого.







Как отметил помощник прокурора, управляющая компания «Содружество» исключила плату за вывоз мусора из состава услуг по содержанию жилья, но начислила её в составе коммунальных услуг, хотя вообще не должна была этого делать: жильцы дома на общем собрании также решили платить напрямую региональному оператору по обращению с ТКО.







«Если бы собственники на общем собрании не приняли решение о переходе на прямые расчёты с регоператором, то УК "Содружество" должно было бы начислять [плату за вывоз мусора], только не в составе содержания [жилья], а за коммунальную услугу. <…> Но собственники приняли такое решение, поэтому начислять должен был регоператор, и он начислял, и начисляла управляющая компания параллельно», — пояснил Андрей Хоменко.







Он добавил, что после проверки прокуратура внесла представление управляющей компании. В итоге УК вернула уплаченные за вывоз мусора деньги шести жильцам на общую сумму 1,2 тысячи рублей.







В свою очередь директор ООО «УК "Содружество"» Ольга Ракитянская пояснила корреспонденту НГС, что в действиях управляющей компании нарушений не было.







«Просто регоператор только начал работать. Мы им предоставили протоколы о заключении прямых договоров в декабре месяце. По закону регоператор имеет право в течение двух месяцев переходить на прямые договоры, о чём они нам скинули уведомление, что они берут эти два месяца и начислять будут с марта, как положено, тем, кто перешёл на прямые договоры. Но, может, у них там какой-то сбой, <…> может быть, по ошибке или каким-то другим образом (они нам письмо направили, извинились) произошло начисление на этот дом за январь и февраль», — описала ситуацию Ольга Ракитянская.







Он подтвердила, что одновременно и управляющей компании, и региональному оператору заплатили жильцы только шести квартир. «Корректировку произвели, <…> поэтому ничего там такого страшного нет. Всё урегулировано, и никакой такой волны [возмущения] у собственников не было, все нормальные, адекватные люди, все поняли [ситуацию], и всё нормально у нас», — добавила директор управляющей компании.





Дозвониться до ТСЖ «Димитровский» корреспонденту НГС пока не удалось.

