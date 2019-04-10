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Уволенным из цирка медведям принесли 80 тысяч, капусту и мёд

Теперь дрессировщики могут оплатить электричество и накормить пятерых медведей повидлом

Один новосибирец привёз медведям уже очищенную и обрезанную морковку
Один новосибирец привёз медведям уже очищенную и обрезанную морковку

Новосибирцы собрали корм и больше 80 тысяч рублей в помощь пятерым медведям, которые живут в гараже — этих денег хватит на то, чтобы включить электричество и кормить медведей овощами и фруктами. 


«Нам помогли. Одни привезли морковку, прямо сами ее помыли, обрезали. Одни сами приезжали на машине семьёй, прошли, познакомились с медведями, — рассказала хозяйка медведей Марина Герасимова. — Привезли мешок капусты, мешок моркови, два мешка яблок и даже груши». 


Также зверям передали мёд, мороженую цветную капусту, пакет мороженой белой смородины, трёхлитровую банку смородинового варенья и повидло. 


Кроме еды горожане собрали деньги на содержание животных. «Было 85 с чем-то тысяч, потом Сергей снял 40, чтобы включить электричество. Всё остальное висит на этом благотворительном счету. Все всё видят», — объяснила Герасимова. В ближайшее время, когда подсохнет, они планируют привезти хорошие опилки, которые нужны медведю в качестве подстилки. Они подключили тепловые пушки и просушили помещение. 


Мишек накормили праздничным ужином 


После публикации на НГС появилось много откликов от коллег, говорит Марина Герасимова. 


«Многие ребята из цирковых говорили, что ситуация в нашей отрасли действительно сейчас очень плачевная. Я не буду вдаваться в эти подробности, потому что не очень мне понравилось, что мне сообщили», — объяснила она. 


Дрессировщики благодарят всех, кто помог медведям


Дрессировщикам уже предложили поехать на гастроли, но, по словам Герасимовых, условия оказались практически неприемлемыми. 


«Они нам выслали информацию, я даже озвучивать не хочу, это страшно. И условия для животных, и для нас тоже, — объяснила хозяйка медведей. — Образно говоря, везите медведя в чемодане, поселитесь в палатке и несите культуру в массы. Просто отработав столько времени, задумываешься, надо ли это. Или, может быть, всё-таки действительно заняться реабилитацией диких животных, попавших в городскую среду».


Медведям привезли лакомства


Она поделилась, что вместе с мужем Сергеем она хотела бы открыть центр помощи диким животным. «Потому что очень часто животные попадают в такие переплеты — зависит это от людей. Не только цирковые, но, бывает, взяли лисичку, начинаем играться. Пока она маленькая, она вроде как лисичка-лисичка. Когда зверь взрослеет, у него все-таки появляется характер. Человек не знает, как общаться с этим животным, — рассказала она о своей идее. — У нас действительно есть большой опыт работы с такими животными. Но вопрос в том, кто сейчас этим сможет заинтересоваться, озадачиться. Вдвоем с Сергеем мы это просто не потянем. А так можно было где-то для бизнеса что-то организовывать, это возможно. Для этих животных, как для собаки и человека движение — жизнь. Но с движением у нас пока напряженка». 


После публикации статьи о медведях предприниматель Анатолий Кожанов, который держит медведей, предложил забрать одного медведя. Но, объяснили Герасимовы, это предложение они не приняли, так как с такими животными должны заниматься профессионалы. 

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