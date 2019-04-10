Прокуратура нашла школьников, которые избили подростка на камеру

Драка произошла 7 апреля в Барабинске — пострадавший в больнице

На видео пострадавшего бьют ногой в лицо 
На видео пострадавшего бьют ногой в лицо 

Жители Барабинска пересылают друг другу в социальных сетях видео с жестоким избиением подростка. По словам местного депутата Константина Терещенко, все случилось 7 апреля.


«Мальчик, которого бьют, он находится в больнице, мои источники сообщают, что у него сотрясение, подозрение на перелом челюсти. Меня эта информация смутила, почему у него подозрение. Нужно посмотреть, что там с техникой, может, они элементарно не могут рентген сделать. Эти парни периодически снимают подобные видео, выкладывают их в Сеть. Сейчас отписалась женщина, что в этот же день они избили ещё одного парня на футбольном поле, мама этого парня написала заявление в полицию, так что это не единичный случай», — рассказал Константин Терещенко. Он тоже написал заявление в полицию и СК с просьбой проверить обстоятельства видеосъемки.


На ролике пять парней окружили молодого человека. Один из нападавших наносит ему удар ногой в голову. Тот падает и теряет сознание. Как рассказал Терещенко, пострадавший учится в 10-м классе одной из школ Барабинска. В прокуратуре эту информацию подтвердили. 


«Барабинским межрайонным прокурором в связи с сообщением СМИ о причинении телесных повреждений несовершеннолетним проводится проверка соблюдения законодательства о профилактике преступлений и правонарушений органами и учреждениями системы профилактики: межмуниципальным отделом МВД "Барабинский", общеобразовательными школами № 92 и 1, где обучаются подростки», — пояснили в ведомстве. 


В конце февраля похожий случай был в Новосибирске: 13-летнего мальчика ударил сверстник, а ещё несколько школьников смеялись и снимали это на видео — теперь мать избитого подростка добивается возбуждения уголовного дела.

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