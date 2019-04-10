В Новосибирской области подешевели бензин и солярка

Ранее власти заявили о том, что заморозка цен на топливо будет продлена

Самое дорогое топливо в СФО — в Республике Тыва
Самое дорогое топливо в СФО — в Республике Тыва

Аналитики подсчитали, на сколько в Новосибирской области снизились цены на топливо в марте.


«В Новосибирской области в марте 2019 года снизились потребительские цены на дизельное топливо — на 1,4%, и на автомобильный бензин марки АИ-98 — на 0,1%. Снижение цен на моторное топливо отмечено во всех регионах Сибирского федерального округа, кроме Республики Алтай», — сообщили в Новосибирскстате.


По итогам марта стоимость дизельного топлива в Новосибирской области составила 48 рублей 18 копеек, бензина АИ-92 — 40 рублей 82 копеек, АИ-95 — 43 рубля 78 копеек, АИ-98 — 49 рублей 12 копеек.


«Индекс потребительских цен на все товары и услуги в марте 2019 года по сравнению с февралем 2019 года составил 100,5%», — уточнили в Новосибирскстате.


В конце марта стало известно, что в правительстве России готовы продлить соглашение о заморозке цен на топливо, действующее с начала года.

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