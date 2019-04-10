Центр Новосибирска заблокировала авария: рядом с площадью Ленина собрался «паровозик» из пяти машин

Пробка растянулась до станции метро «Гагаринская»

Автомобили встали недалеко от светофора на площади Ленина
Автомобили встали недалеко от светофора на площади Ленина


Сегодня утром, 10 апреля, в центре Новосибирска собрался «паровозик» из пяти автомобилей — водители попали в двухкилометровую пробку на Красном проспекте.


Авария произошла на въезде на площадь Ленина. Первой в «паровозике» стоит «Тойота Королла», за ней смятая с двух сторон белая машина, в которую въехала «Тойота Лэнд Крузер». В «Лэнд Крузер» въехал «Лексус», в бок Лексуса — «Тойота Crown».


На «Яндекс.Картах» заметно, что после аварии собралась пробка от метро «Гагаринская» до  площади Ленина. 


На места  сейчас работают автоинспекторы
На места  сейчас работают автоинспекторы


Один из автомобилей оказался зажат с двух сторон 
Один из автомобилей оказался зажат с двух сторон 


Пробка растянулась на два километра
Пробка растянулась на два километра




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