Центр Новосибирска заблокировала авария: рядом с площадью Ленина собрался «паровозик» из пяти машин

Автомобили встали недалеко от светофора на площади Ленина





Сегодня утром, 10 апреля, в центре Новосибирска собрался «паровозик» из пяти автомобилей — водители попали в двухкилометровую пробку на Красном проспекте.





Авария произошла на въезде на площадь Ленина. Первой в «паровозике» стоит «Тойота Королла», за ней смятая с двух сторон белая машина, в которую въехала «Тойота Лэнд Крузер». В «Лэнд Крузер» въехал «Лексус», в бок Лексуса — «Тойота Crown».





На «Яндекс.Картах» заметно, что после аварии собралась пробка от метро «Гагаринская» до площади Ленина.





На места сейчас работают автоинспекторы





Один из автомобилей оказался зажат с двух сторон





Пробка растянулась на два километра











