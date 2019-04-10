Центр Новосибирска заблокировала авария: рядом с площадью Ленина собрался «паровозик» из пяти машин
Пробка растянулась до станции метро «Гагаринская»
Сегодня утром, 10 апреля, в центре Новосибирска собрался «паровозик» из пяти автомобилей — водители попали в двухкилометровую пробку на Красном проспекте.
Авария произошла на въезде на площадь Ленина. Первой в «паровозике» стоит «Тойота Королла», за ней смятая с двух сторон белая машина, в которую въехала «Тойота Лэнд Крузер». В «Лэнд Крузер» въехал «Лексус», в бок Лексуса — «Тойота Crown».
На «Яндекс.Картах» заметно, что после аварии собралась пробка от метро «Гагаринская» до площади Ленина.
Елена Громкова, Анастася Нефёдова
Фото Анастасии Нефёдовой
Скриншот yandex.ru/maps