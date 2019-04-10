Видео: у милых обезьянок из Новосибирского зоопарка родились детёныши

Жительница Новосибирска Анна Новикова сняла на видео детёнышей золотистых львиных тамаринов и императорских тамаринов, которые недавно родились в зоопарке имени Р.А. Шило.
Новорожденные обезьянки попали в кадр во вторник, 9 апреля. По наблюдениям горожанки, в вольере у императорских тамаринов сейчас можно увидеть двух малышей, а у золотистых львиных тамаринов — одного.
Золотистые львиные тамарины содержатся в Новосибирском зоопарке с 2000 года, а размножаться начали в 2015 году.
«Вид находится на грани исчезновения, каждый малыш, рождённый в зоологических парках, учитывается и является потенциальным участником программы реинтродукции. В России золотистые львиные тамарины живут и размножаются только в Новосибирском зоопарке», — сообщается на сайте учреждения.
У императорских тамаринов чаще всего рождается по два детёныша. При этом большую часть времени малышей носит на спине самец, к матери они перебираются только на время кормления, рассказывали ранее в зоопарке.
Первые детёныши у императорских тамаринов из Новосибирского зоопарка родились в 2016 году. Маленькие усатые обезьянки весили всего по 35 граммов, но вошли в историю: раньше в зоопарках России этот вид не размножался.