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Милота

Видео: у милых обезьянок из Новосибирского зоопарка родились детёныши

Малышей можно увидеть в вольерах семейства игрунковых

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Золотистые львиные тамарины находятся на грани исчезновения, и каждый рождённый детёныш — это маленькое чудо

Фото: Анна Новикова

Жительница Новосибирска Анна Новикова сняла на видео детёнышей золотистых львиных тамаринов и императорских тамаринов, которые недавно родились в зоопарке имени Р.А. Шило.

Новорожденные обезьянки попали в кадр во вторник, 9 апреля. По наблюдениям горожанки, в вольере у императорских тамаринов сейчас можно увидеть двух малышей, а у золотистых львиных тамаринов — одного.

Золотистые львиные тамарины содержатся в Новосибирском зоопарке с 2000 года, а размножаться начали в 2015 году. 

«Вид находится на грани исчезновения, каждый малыш, рождённый в зоологических парках, учитывается и является потенциальным участником программы реинтродукции. В России золотистые львиные тамарины живут и размножаются только в Новосибирском зоопарке», — сообщается на сайте учреждения.

У императорских тамаринов чаще всего рождается по два детёныша. При этом большую часть времени малышей носит на спине самец, к матери они перебираются только на время кормления, рассказывали ранее в зоопарке.

Первые детёныши у императорских тамаринов из Новосибирского зоопарка родились в 2016 году. Маленькие усатые обезьянки весили всего по 35 граммов, но вошли в историю: раньше в зоопарках России этот вид не размножался.

Императорские тамарины размножаются в Новосибирском зоопарке с 2016 года

Фото: Анна Новикова

Ольга Хмелевская
Фото Анны Новиковой
Видео Анны Новиковой с youtube.com

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КОММЕНТАРИИ (18)

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Пещерный Тролль
10 апр 2019 в 09:20

Сейчас главное для обезьян - правильно распорядиться метеринским капиталом.

Китайский рис
10 апр 2019 в 09:37

Обезьны плодятся как кролики, а просты людям забеременеть проблема! ЭКО стоит бешеных денег и никакой гарантии что будет толк! Эх, вымираем однако.((

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Доктoр
10 апр 2019 в 09:28

Ой какие забавные обизянки! Ми-ми-ми, Гав-гав-гав! Я прямо не перестаю уМИляться этиМИ МИлыМИ созданияМИ ;)