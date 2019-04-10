Видео: у милых обезьянок из Новосибирского зоопарка родились детёныши

Жительница Новосибирска Анна Новикова сняла на видео детёнышей золотистых львиных тамаринов и императорских тамаринов, которые недавно родились в зоопарке имени Р.А. Шило.



Новорожденные обезьянки попали в кадр во вторник, 9 апреля. По наблюдениям горожанки, в вольере у императорских тамаринов сейчас можно увидеть двух малышей, а у золотистых львиных тамаринов — одного.



Золотистые львиные тамарины содержатся в Новосибирском зоопарке с 2000 года, а размножаться начали в 2015 году.

«Вид находится на грани исчезновения, каждый малыш, рождённый в зоологических парках, учитывается и является потенциальным участником программы реинтродукции. В России золотистые львиные тамарины живут и размножаются только в Новосибирском зоопарке», — сообщается на сайте учреждения.