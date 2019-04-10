«Даже на седьмом этаже воняет»: над центром города повис неприятный запах

Утром в среду, 10 апреля, центральную часть Новосибирска окутал неприятный запах.



«Ужасная вонь в центре Новосибирска. Даже на седьмом этаже сильно чем-то воняет», — сообщил в редакцию читатель НГС.



Кроме него на эту же проблему пожаловались ещё несколько горожан. По их наблюдениям, резкий запах с раннего утра ощущается на улице Орджоникидзе, на площади Ленина, в районе железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный».



Новосибирск регулярно окутывает неприятный запах — больше всего от зловония страдают жители левобережья, а аэропорт Толмачёво однажды даже извинился перед пассажирами за запахи. В июле 2017 года после многочисленных жалоб чиновники создали спецгруппу, которая должна была найти источник жуткой вони, в комиссию вошли специалисты Роспотребнадзора, Института органической химии им. Н.Н. Ворожцова и сотрудники Западно-Сибирского УГМС. Но официально установить, откуда идут эти запахи, чиновники тогда так и не смогли.

