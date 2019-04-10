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Город

«Даже на седьмом этаже воняет»: над центром города повис неприятный запах

Он ощущается на площади Ленина и в районе вокзала «Новосибирск-Главный»

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Проблема неприятного запаха в Новосибирске волнует горожан уже несколько лет — сегодня зловоние добралось и до центра города

Фото: Ольга Бурлакова /НГС

Утром в среду, 10 апреля, центральную часть Новосибирска окутал неприятный запах.

«Ужасная вонь в центре Новосибирска. Даже на седьмом этаже сильно чем-то воняет», — сообщил в редакцию читатель НГС.

Кроме него на эту же проблему пожаловались ещё несколько горожан. По их наблюдениям, резкий запах с раннего утра ощущается на улице Орджоникидзе, на площади Ленина, в районе железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный».

Новосибирск регулярно окутывает неприятный запах — больше всего от зловония страдают жители левобережья, а аэропорт Толмачёво однажды даже извинился перед пассажирами за запахи. В июле 2017 года после многочисленных жалоб чиновники создали спецгруппу, которая должна была найти источник жуткой вони, в комиссию вошли специалисты Роспотребнадзора, Института органической химии им. Н.Н. Ворожцова и сотрудники Западно-Сибирского УГМС. Но официально установить, откуда идут эти запахи, чиновники тогда так и не смогли.

Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой

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Ольга Хмелевская

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зловонный запах

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КОММЕНТАРИИ (41)

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Новосельцев
10 апр 2019 в 07:55

Это запах Скреп!((

Виктор
10 апр 2019 в 07:59

Ак... Ак... актоэто сделал.... Усмехнулся директор мясо комбината...

Сибирский огурец
10 апр 2019 в 08:08

Это что шутка!? Воняет старый свинокомплекс в окрестностях села Криводановка! Это же очевидный факт. Там мимо проехать невозможно, глаза режет. И оттуда тянет на Толмачево и на город, в зависимости от ветра.