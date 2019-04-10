Новосибирские борцы завоевали 13 медалей на чемпионате и первенстве Европы по тхэквондо в Италии

Спортсмены Новосибирской области завоевали 13 медалей на чемпионате и первенстве Европы по тхэквондо ИТФ — они получили четыре золотых, пять серебряных и четыре бронзовых медали. В соревнованиях принял участие 821 спортсмен из тридцати стран. Россию представляло 147 участников, из них 14 — новосибирцы.

По итогам сборная России заняла первое место в общекомандном зачёте, на втором месте — сборная Греции, на третьем — сборная Украины.

Как рассказал корреспонденту НГС инструктор по тхэквондо Сергей Заварзин, сборная из Новосибирска настраивалась на победу, поэтому всё получилось. «Настраивались просто всей командой, вот и всё», — коротко прокомментировал он.