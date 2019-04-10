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Спорт

Новосибирские борцы завоевали 13 медалей на чемпионате и первенстве Европы по тхэквондо в Италии

В копилке новосибирцев четыре золотых, пять серебряных и четыре бронзовых медалей

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Чемпионат проходил в итальянском городе Римини

Фото: Предоставлено Сергеем Заварзиным

Спортсмены Новосибирской области завоевали 13 медалей на чемпионате и первенстве Европы по тхэквондо ИТФ — они получили четыре золотых, пять серебряных и четыре бронзовых медали. В соревнованиях принял участие 821 спортсмен из тридцати стран. Россию представляло 147 участников, из них 14 — новосибирцы. 

По итогам сборная России заняла первое место в общекомандном зачёте, на втором месте — сборная Греции, на третьем — сборная Украины. 

Как рассказал корреспонденту НГС инструктор по тхэквондо Сергей Заварзин, сборная из Новосибирска настраивалась на победу, поэтому всё получилось. «Настраивались просто всей командой, вот и всё», — коротко прокомментировал он.

На чемпионате Европы в программе туль (сочетание атакующих и защитных движений. — Прим. ред) золотые медали завоевали Алина Пушкарёва и Валерий Васильев. На первенстве Европы два «золота» взял Данила Алексанов — в спарринге 14-15 лет и в командной спецтехнике в составе сборной России.

Валерий Васильев занял первое место в программе туль

Фото: Предоставлено Сергеем Заварзиным

Второе место на Чемпионате Европы заняли Юлия Салтыкова (программа туль), Александр Поляков (личная спецтехника и командная спецтехника в составе сборной России) и Сергей Заварзин (программа туль). На первенстве Европы серебряную медаль завоевала Марина Ледвина в спарринге 14-15 лет. 

Екатерина Исакова заняла третье место в спарринге 11-13 лет на первенстве Европы

Фото: Предоставлено Сергеем Заварзиным

Также на первенстве Европы бронзовые медали выиграли Дмитрий Орехов в спарринге 11-13 лет, Екатерина Исакова в спарринге 11-13 лет, Марина Ледвина в командном спарринге в составе сборной России и Данила Алексанов в командном спарринге в составе сборной России.

Дмитрий Орехов стал бронзовым чемпионом на первенстве Европы в спарринге 11-13 лет

Фото: Предоставлено Сергеем Заварзиным

Недавно 16-летний новосибирец Максим Емелькин стал победителем международного турнира «МультиЕвропейские Игры» по тхэквондо ВТФ — победа на этом турнире обеспечила сибиряку путёвку на первенство Европы.

Виктория Брылёва
Фото предоставлены Сергеем Заварзиным

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