Новосибирская область заняла второе место среди регионов по вовлечённости населения в малый бизнес

Четверть жителей НСО вовлечены в малый бизнес

Новосибирская область в лидерах — ей удалось обогнать Москву и Санкт-Петербург 
Новосибирская область в лидерах — ей удалось обогнать Москву и Санкт-Петербург 


Новосибирская область заняла второе место в рейтинге российских регионов по степени вовлечённости населения в малый бизнес — к такому выводы пришли аналитики агентства РИА «Рейтинг». 


«В качестве показателя, по которому проводилось ранжирование регионов, использовалась рассчитанная доля работников малых и микропредприятий в общей численности рабочей силы по итогам 2018 года», — сообщают авторы в тексте исследования. 


По данным исследования, в Новосибирской области 24,1% трудоспособного населения заняты в малом бизнесе. В течение 2018 года численность работников малых предприятий выросла на 3,3%, а оборот на одного работника в малом бизнесе составлял 4545 рублей. 


Лидером среди регионов стала Калининградская область (в малом бизнесе задействовано 24,9% населения), на втором месте — Новосибирская (24,1%), третью строчку занял Санкт-Петербург (23,4%). В десятку субъектов с самой высокой вовлечённостью населения в малый бизнес вошли: Москва, Хабаровский край, Нижегородская, Воронежская, Свердловская, Псковская и Тюменская области.


Топ-10 регионов с самой высокой вовлечённостью населения в малый бизнес
Топ-10 регионов с самой высокой вовлечённостью населения в малый бизнес


Недавно Новосибирская область поднялась в ежегодном рейтинге уровня жизни регионов РФ, который составляют аналитики РИА «Новости», — она заняла 24-е место.


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