Страховая предъявила иск по ДТП на 25 тысяч 8-летнему мальчику. Вот как его отец отбивался в суде

Чтобы доказать абсурдность иска, ему понадобилось два с лишним года

Аварии с детьми чаще всего вызывают тревогу за их здоровье, но иногда автомобилисты и страховые стараются обернуть их в свою пользу

Мировой судья признал правоту Андрея, чей сын четыре года назад стал участником небольшого ДТП. Страховая пыталась добиться от мальчика выплаты 25 тысяч рублей за ущерб, причинённый автомобилю. Процедура «заочного» взыскания денег называется суброгацией и часто используется страховыми. В данном случае произошел редкий прецедент, когда ответчику удалось доказать её абсурдность.







Мелкое ДТП, заметный ущерб







Об этом происшествии писали в 2016 году наши коллеги с 74.ru: шестилетний сын Андрея ехал на детском велосипеде по садовому проезду, когда слева на него наехал автомобиль. Мальчик не получил травм, а родители не выставляли претензий водителю KIA — происшествие выглядело мелким. Но сам автомобилист пожелал оформить инцидент через ГИБДД, и родители мальчика не возражали. Разошлись они, как тогда казалось, миром.





Через два года на имя мальчика поступила претензия от страховой с требованием выплатить 25 тысяч рублей за ущерб в том ДТП — эту сумму компания выплатила владельцу KIA.





Претензию выставили по процедуре суброгации, описанной в статье 965 ГК РФ. Суброгация подразумевает следующее: если один из участников происшествия застрахован, а виновником признано другое лицо, страховая может взыскать компенсацию ущерба с причинителя вреда. Процедуру не нужно путать с регрессом, когда ущерб взыскивается с клиента страховой, нарушившего правила.





Виновники ДТП чаще всего опасаются судебных исков от пострадавшей стороны, а потому чувствуют облегчение, если та компенсирует ущерб за счет страховки. Но облегчение временное: страховые всё чаще взыскивают сумму задокументированного ущерба с виновника, причем на бумаге этот ущерб может быть значительно больше реального.







После незначительного ДТП казалось, что ущерб этому Nissan составляет 50–70 тысяч рублей, но через три года после происшествия виновник, взявший на себя ответственность по легкомыслию, получил иск от страховой, где ущерб был оценен в 253 тысячи рублей

Дело, полное загадок







Андрей подал апелляционную жалобу, и суд отменил абсурдную претензию на имя 8-летнего мальчика, но страховая выкатила другой иск уже самому Андрею и его супруге как представителям ребенка. Андрей не согласился и с этим требованием. Разбирательство затянулось на два года.







— В деле было много нестыковок, например, совершенно не учитывался тот факт, что мальчик приближался к автомобилю справа, то есть водитель обязан был уступать, — объясняет Андрей.







Этого требует пункт 13.11 или 8.9 в зависимости от того, считалось ли пересечение перекрёстком.







Из схемы ДТП следует, что столкновение произошло на пересечении проездов, при этом велосипед приближался к автомобилю справа. Велосипед, напомним, также является транспортным средством, поэтому действие пунктов 13.11 и 8.9 распространяется и на помехи такого рода

— Мальчику вменили нарушение пункта 24.2 ПДД, который относится к велосипедистам старше 14 лет, а схема ДТП была без подписей, — добавляет отец ребенка.







На суде выяснились и другие интересные детали: например, в тот же день за пару часов до столкновения с ребёнком водитель KIA совершил другое ДТП — наехал на препятствие. Тот инцидент он также оформил через ГИБДД.







— Уже одно это говорит о том, что это за водитель, — считает Андрей. — Я не знаю, взыскал ли он со страховой ущерб за наезд на препятствие, но часть повреждений, которые он указал в инциденте с нашим сыном, относились именно к тому, первому происшествию.







В ходе судебной экспертизы действительно установили, что наезд на велосипедиста повлек лишь повреждения бампера KIA, но не капота, как заявлялось изначально. Эксперт посчитал, что ущерб составлял не 25 тысяч рублей, а 3 тысячи.







В итоге судья отклонила претензии страховой, хотя причины такого решения из резолютивной части неясны — эти сведения Андрею нужно запрашивать отдельно. В любом случае он доволен исходом дела. Эксперты считают, что, скорее всего, судья усмотрела неосторожность в действиях самого водителя, а потому сын Андрея перестал считаться однозначным причинителем вреда.







— Мне было бы проще отдать эти несчастные 25 тысяч страховой, потому что я могу себе это позволить, — объясняет Андрей. — Но меня задела сама манера, в которой они выставили мне эту претензию, не вникая в суть дела, полного нестыковок. Я решил идти до конца. Да, это заняло много времени и потребовало расходов на экспертизу, которые я потом взыщу со страховой, но я доказал нашу правоту.







Суброгационный конвейер







По мнению автоюриста Льва Воропаева, оспорить суброгационные претензии страховой в суде удается немногим.







— Страховые стараются собирать надежные доказательства в пользу своей правоты, — поясняет он. — По опыту — оспорить претензии удается примерно 5–10% участников ДТП, которым выставлены требования такого рода.







По мнению эксперта, основная стратегия защиты в этом случае — оспорить либо размер ущерба, либо свою виновность в ДТП.







Тяжбы по суброгации осложнены специфичностью процедуры. Например, страховая может выкатить претензию в течение трёх лет с момента аварии, когда виновник уже забыл детали и, возможно, потерял важные документы, считая вопрос закрытым.







Предметом спора нередко является и размер ущерба, ведь оценка автомобиля, как правило, происходит без присутствия виновника — изначально пострадавший выдвигает требования к страховой. Когда доходит до суброгации, автомобиль чаще всего отремонтирован или даже продан. В описанной ситуации за время разбирательств водитель KIA умер, что также осложнило выяснение деталей.







— Для оспаривания подобных претензий нередко требуется судебная экспертиза, а она достаточно дорогая, например, автотехническая экспертиза может стоить 30 тысяч рублей или дороже, если вопросов к эксперту несколько, — комментирует Лев Воропаев. — Не все готовы идти на подобные траты.







С точки зрения страховых суброгация является удобным и почти беспроигрышным инструментом, поэтому работа поставлена на конвейер, что и приводит зачастую к нелепостям вроде выставления претензий несовершеннолетнему.







В худшем для страховой компании случае её претензию оспорят и взыщут расходы на представителей и экспертизы. Но такие прецеденты редки, а потому в целом суброгация остается выгодной процедурой.







Как не попасть на суброгацию







Даже в мелких авариях не берите вину на себя добровольно. Это не значит, что нужно отрицать очевидное. Но если ситуация неясная или вашей вины в принципе нет, благородство или безмятежность могут быть использованы другими в корыстных целях.







После ДТП, даже мелких, делайте фотографии и видеозаписи места происшествия и повреждений автомобиля, сохраняя их три года. При оформлении происшествия сотрудниками ДПС следите, чтобы указывались реальные повреждения и не было приписок.







Если вас признали виновным, держите связь с владельцем. Хватило ли ему вашего ОСАГО (если оно есть)? Планирует ли он воспользоваться каско? Если да, требуйте своего присутствия при оценке ущерба, поскольку, вероятно, в будущем этот ущерб вам придется компенсировать из своего кармана.







Лев Воропаев подытоживает:







— Такие ситуации нельзя спускать на тормозах, напротив, нужно защищать свои интересы, оспаривая решения ГИБДД (реже — суда) о том, что вы нарушили тот или иной пункт ПДД. Если удалось отменить обвинительное решение на данной стадии, обязательно сообщайте об этом в страховую. Если же процедура дошла до гражданского суда, то не нужно игнорировать повестки. Напротив, следует приводить доказательства своей невиновности или оспаривать размер ущерба.







Это далеко не все сюрпризы для участников ДТП, которые уже считают их делом прошлым: так, автомобилистке Вике страховая предложила вернуть 86 тысяч рублей, выплаченные ей три года назад по ОСАГО.







Будьте внимательны при оформлении ДТП по европротоколу: страховые освоили интересную уловку, которая позволяет им взыскать сделанную выплату с виновника.