Ремонт закончили: магазин «Сотый» возобновил работу после пожара

«Сотый» — один из старейших супермаркетов Новосибирска





Магазин «Сотый» в Новосибирске возобновил свою работу после пожара, который произошёл в марте. Тогда причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки холодильников. «Сотый» ещё не перешёл на круглосуточный режим, пока он работает только с 9:00 до 22:00 часов.





Магазин на Красном проспекте, 29 принадлежит Облпотребсоюзу и расположен в одном историческом здании с ним. После пожара руководитель пресс-службы Облпотребсоюза Юрий Юдин рассказывал НГС, что магазин планируется восстановить, чтобы он вновь начал работать в обычном режиме.







На двери магазина висит табличка с режимом работы





Ранее НГС публиковал историю старейшего супермаркета Новосибирска — внешне «Сотый» не самый примечательный магазин, на нём нет ярких вывесок и шумных акций, но он работал больше 60 лет и пережил многих конкурентов в округе.