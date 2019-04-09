Экс-министра Михаила Абызова перевели в общую камеру с телевизором и холодильником

Михаила Абызова подозревают в создании преступного сообщества и хищении 4 миллиардов рублей у новосибирских компаний «СИБЭКО» и «Региональные электрические сети»





Бизнесмена и экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова перевели в следственном изоляторе «Лефортово» из карантина в общую двухместную камеру. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова.





«Согласно полученной информации, Абызов содержится в двухместной камере, где есть всё необходимое, включая телевизор и холодильник. <...> В ближайшее время члены ОНК посетят с проверкой СИЗО «Лефортово» и проверят в том числе условия содержания Михаила Абызова», — цитирует ТАСС слова Мельникова.





По его словам, экс-министр получает передачи, а также у него открыт расчётный счёт для оплаты заказов в магазине при СИЗО.





Михаила Абызова задержали в Москве 26 марта — экс-министра «Открытого правительства» и одного из богатейших людей страны подозревают в создании преступного сообщества и хищении 4 миллиардов рублей у новосибирских компаний «СИБЭКО» и «Региональные электрические сети». Вместе с Абызовым по делу проходят пятеро сообщников, один из которых скрылся от следствия за границей. Бизнесмен в прошлом возглавлял разные новосибирские энергетические предприятия. По двум уголовным статьям ему грозит до 20 лет тюрьмы.





