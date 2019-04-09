Экс-министра Михаила Абызова перевели в общую камеру с телевизором и холодильником

Бизнесмен находится в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве

Михаила Абызова подозревают в создании преступного сообщества и хищении 4 миллиардов рублей у новосибирских компаний «СИБЭКО» и «Региональные электрические сети»
Михаила Абызова подозревают в создании преступного сообщества и хищении 4 миллиардов рублей у новосибирских компаний «СИБЭКО» и «Региональные электрические сети»


Бизнесмена и экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова перевели в следственном изоляторе «Лефортово» из карантина в общую двухместную камеру. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова.


«Согласно полученной информации, Абызов содержится в двухместной камере, где есть всё необходимое, включая телевизор и холодильник. <...> В ближайшее время члены ОНК посетят с проверкой СИЗО «Лефортово» и проверят в том числе условия содержания Михаила Абызова», — цитирует ТАСС слова Мельникова. 


По его словам, экс-министр получает передачи, а также у него открыт расчётный счёт для оплаты заказов в магазине при СИЗО.


Михаила Абызова задержали в Москве 26 марта — экс-министра «Открытого правительства» и одного из богатейших людей страны подозревают в создании преступного сообщества и хищении 4 миллиардов рублей у новосибирских компаний «СИБЭКО» и «Региональные электрические сети». Вместе с Абызовым по делу проходят пятеро сообщников, один из которых скрылся от следствия за границей. Бизнесмен в прошлом возглавлял разные новосибирские энергетические предприятия. По двум уголовным статьям ему грозит до 20 лет тюрьмы. 


Прочтений: 663

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (18)18
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено