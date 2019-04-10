«То, что она жива — это на грани сказки»: у цирковой гимнастки отказали все органы — её спасли чудом

Юная спортсменка едва не лишилась сердца и впала в кому — за время лечения она потеряла 12 кг

Марию Найдину спасали несколько месяцев — организм девочки поразила тяжелейшая инфекция, и врачи действительно боролись за её жизнь. На фото Мария — с неврологом Анной Тереховой, ответственной за отделение медицинской реабилитации

Большой команде новосибирских врачей удалось спасти 11-летнюю гимнастку Марию Найдину — организм девочки неожиданно и стремительно поразила тяжелейшая инфекция, из-за чего у неё начали отказывать все органы. Медики называют фантастикой то, что им удалось вылечить Машу.







Мария Найдина — воздушная гимнастка из Новосибирска, участвовавшая во многих городских и областных соревнованиях. До этой зимы здоровье 11-летней Маши было в порядке — она очень редко болела, рассказала корреспонденту НГС мама девочки Елена Душкина.







Однако в течение одного дня 29 декабря состояние девочки резко стало тяжелейшим — давление упало до критических отметок, и её госпитализировали в первую детскую больницу на улице Вертковской. Диагноз был непонятен даже врачам, и мама девочки настояла на том, чтобы дочку перевели в клинику Мешалкина — это было очень сложно организовать. Но состояние девочки действительно было критическим, и клиника вместе с больницей приняли решение о перевозе пациентки на реанимобиле в самый канун Нового года — 31 декабря.







До болезни Маша занималась тренировками в цирковой студии — она воздушная гимнастка





«Меньше суток прошло с момента почти полного благополучия до момента практически клинической смерти. Причина была совершенно неясна — девочка была дома, ничем не болела, за пару дней до этого она тренировками занималась.







Было не совсем понятно, чем была вызвана такая тяжёлая сердечная слабость. Понятно было, что это какая-то инфекция, а какая инфекция — было трудно разобраться быстро. Тем более всё это совпало с праздниками, многие лаборатории города были закрыты, и поставить быстро диагноз было крайне затруднительно», — объяснил НГС заведующий отделением анестезиологии и реанимации клиники Мешалкина Олег Струнин.





В постановке диагноза и лечении приняла участие и одна из ведущих инфекционистов Новосибирска Ирина Извекова, работающая в детской инфекционной больнице.







«Ребёнок поступил с тяжелейшей вирусной инфекцией генерализованной, на фоне которой, видимо, развилась, присоединилась либо одновременно присутствовала бактериальная инфекция. И развился токсический и, по сути, септический шок. Не просто тяжёлый шок, а ещё и с полиорганной недостаточностью (у девочки отказали постепенно сердце, почки, печень, лёгкие, а потом начался отёк мозга. — Прим. ред.).







Причём шоковое поражение [органов], на мой взгляд, было фатальной тяжести, то есть то, что она осталась жива, — это на грани сказки, фантастики, малореальная ситуация в жизни», — говорит Ирина Извекова.







Как признают врачи и родители, перевести Машу из городского стационара в федеральную клинику практически за один день было сложнейшей задачей — особенно под Новый год. На фото Мария — с анестезиологом-реаниматологом Олегом Струниным, неврологом Анной Тереховой и мамой Еленой Душкиной





Причины, по которым организм поразила эта инфекция, назвать трудно до сих пор — токсическая реакция развилась на фоне какой-то вирусной инфекции, хотя, по словам мамы, у дочери даже не поднималась температура, она чувствовала себя до этого хорошо.







Девочка пролежала в реанимации 45 дней — все важнейшие функции организма выполняли за неё специальные аппараты. Врачи сначала и не надеялись, что им удастся восстановить сердце: в таком случае пришлось бы ждать и делать трансплантацию.







Сложно назвать причину, почему развилась инфекция, — это могла быть изначально иммунологическая недостаточность или же бактериальная инфекция, а возможно, ответ организма на некую респираторную инфекцию, говорят врачи





Однако в итоге орган стал восстанавливаться, девочку уже сняли с аппарата «искусственного сердца», но начался отёк мозга — так называемый PRES-синдром, очень редкое явление, объясняют врачи. Девочка резко ушла в кому и была в таком состоянии двое суток.







Мама Елена Душкина приезжала к Марии каждый день — семья очень сильно переживала за лечение девочки.







«Наверное, много было неравнодушных людей, которые даже добрым словом всегда пытались поддержать. Я каждый день сюда приезжала, беседовала с врачами», — отмечает мать Маши.







Особенно плотно они общались, когда девочку уже перевели в отделение кардиологии, то есть в обычную палату. Там у неё продолжились терапия и реабилитация, в том числе массаж и ЛФК, — после этого девочка была на реабилитации также и в областной больнице.







Маша надеется вернуться к воздушной гимнастике и участвовать в соревнованиях уже российского масштаба





Мария Найдина похудела за время лечения на 12 килограммов. Сейчас, как признаётся сама девочка, она уже чувствует себя нормально, хотя ей нужно продолжать реабилитацию — ведь она хочет вернуться к воздушной гимнастике и участвовать уже во всероссийских соревнованиях. Пока что ей не стоит ходить даже в школу — поэтому Мария занимается с учителями дома.







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