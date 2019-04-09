Преподавателя новосибирского училища заподозрили в плагиате диссертации

Всего на 149 страницах работы заимствования обнаружили в 78

Сетевое сообщество «Диссернет» нашло заимствования в кандидатской диссертации Натальи Беликовой

Сетевое сообщество «Диссернет» нашло заимствования в кандидатской диссертации доцента кафедры менеджмента Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) Натальи Беликовой.





Диссертацию «Социально-экономические аспекты мобильности рабочей силы в трансформирующейся экономике» на соискание степени кандидата экономических наук Наталья Беликова выполнила в Кыргызско-Российском Славянском университете и защитила в январе 2012 года. В качестве ведущей организации выступал Новосибирский государственный университет экономики и управления, сообщается на сайте «Диссернета».





Эксперты «Диссернета», проводившие проверку, нашли в диссертационной работе преподавателя масштабные заимствования из 4 чужих диссертаций, написанных с 2002 по 2009 года. Всего из 149 страниц работы заимствования обнаружили на 78 страницах.







Как пояснила корреспонденту НГС сама Наталья Беликова, работа была выполнена до запуска системы «Антиплагиат», а потому она не могла знать, что в её работе слишком много заимствований.





«Когда мы защищали диссертацию у нас системы "Антиплагиат" не было вообще. Мы дважды проходили экспертный совет. И я защищала экспертный совет в самом ВАКе (Высшая аттестационная комиссия в Москве. — Прим. ред.). <...> Приезжали по фейковым замечаниям, тратили огромные нервы, деньги, чтобы доказать, что мы компетентны <...>.





Вы назвали те [работы], одну из которых делал мой руководитель, и, соответственно, ссылки на его труды были, <...> другую [мой коллега], у нас с ним были смежные темы, и мы параллельно проводили работы.





Все эти источники сейчас уже не актуальны. Не было одной системы», — рассказала она.





Беликова подчеркнула, что в работе постоянно делала ссылки, не пытаясь присвоить себе чужую работу.





«Мы пользовались разными источниками. Эксклюзивными считаются только мои исследования — это полностью вторая глава и третья. Естественно, мы про это тогда не знали. <...> Мы прозрачно чисты», — заявила доцент.





В прошлом году «Диссернет» публиковал информацию о некорректных заимствованиях в кандидатской диссертации первого заместителя мэра Новосибирска Геннадия Захарова.





А в апреле 2018 года комиссия по законопроектной деятельности России одобрила законопроект о запрете на рекламу услуг по подготовке и написанию квалификационных и научных работ.