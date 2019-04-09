Школьнице из Новосибирска подарили 10 баллов к ЕГЭ
Дарью Гавронину назвали «Учеником года»
В Новосибирске завершился конкурс «Ученик года Новосибирска» — им стала 10-классница из школы
Конкурс проходил в три этапа, в нём приняли участие 42 школьника из разных школ города. В финал прошли только 15 из них.
Организаторы отмечают, что награждают не столько умных школьников и победителей разных олимпиад, сколько интересных и талантливых учеников. Их проверяли в деловых играх и разработке инновационных проектов.
«Я вообще не ожидала! Я хочу сказать огромное спасибо всем вам, [финалистам], я знаю, что вы все достойны победы. Я знаю, что каждый, кто меня поддерживал, — моя семья, моя школа, учителя, мои одноклассники — я знаю, что это самые лучшие люди», — заявила со сцены Дарья Гавронина.
Кроме того, во время финала наградили других школьников в других номинациях. Так, победу в номинациях «Я — новосибирец» и «Признание друга» одержала учащаяся 11-го класса школы
Победительница получила в подарок планшет и грамоту, которая даёт 10 баллов к итоговым баллам ЕГЭ на поступление в вуз. Победителям в номинациях подарили экшен-камеры и много других подарков.
Конкурс «Ученик года» проходит в Новосибирске в 17-й раз. В прошлом году им стал ученик гимназии
Кирилл Шматков
Фото автора