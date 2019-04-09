Школьнице из Новосибирска подарили 10 баллов к ЕГЭ

Дарью Гавронину назвали «Учеником года»

Дарью Гавронину назвали «Учеником года»
Дарью Гавронину назвали «Учеником года»

В Новосибирске завершился конкурс «Ученик года Новосибирска» — им стала 10-классница из школы № 29 в Центральном районе Дарья Гавронина.


Конкурс проходил в три этапа, в нём приняли участие 42 школьника из разных школ города. В финал прошли только 15 из них. 


Организаторы отмечают, что награждают не столько умных школьников и победителей разных олимпиад, сколько интересных и талантливых учеников. Их проверяли в деловых играх и разработке инновационных проектов. 


«Я вообще не ожидала! Я хочу сказать огромное спасибо всем вам, [финалистам], я знаю, что вы все достойны победы. Я знаю, что каждый, кто меня поддерживал, — моя семья, моя школа, учителя, мои одноклассники — я знаю, что это самые лучшие люди», — заявила со сцены Дарья Гавронина. 


Дарья рассказала, что не ожидала победы
Дарья рассказала, что не ожидала победы


Кроме того, во время финала наградили других школьников в других номинациях. Так, победу в номинациях «Я — новосибирец» и «Признание друга» одержала учащаяся 11-го класса школы № 128 Валерия Юдакова, а в номинации «Профессиональное признание» победила 10-классница из школы № 27 Кира Петрова.


Все финалисты получили грамоты и подарки
Все финалисты получили грамоты и подарки


Победительница получила в подарок планшет и грамоту, которая даёт 10 баллов к итоговым баллам ЕГЭ на поступление в вуз. Победителям в номинациях подарили экшен-камеры и много других подарков. 


Конкурс «Ученик года» проходит в Новосибирске в 17-й раз. В прошлом году им стал ученик гимназии № 16 «Французская»

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