Новосибирцы признались в стрессах на испытательном сроке с новым начальством

48% горожан тяжело переносят первые дни после трудоустройства

Четверть респондентов признались, что они не смогли найти общий язык с начальником и их попросили уйти из-за личной неприязни
Четверть респондентов признались, что они не смогли найти общий язык с начальником и их попросили уйти из-за личной неприязни

Почти половина новосибирцев испытывает стресс во время прохождения испытательного срока. При этом большинство из них всегда завершали этот период успешно. 


К такому выводу пришли аналитики портала по поиску работы Зарплата.ру, опросившие 920 жителей Новосибирска.


«Каждый десятый опрошенный считает, что сотрудникам не нужен испытательный срок при выходе на новую работу. Однако 90% горожан уверены, что это важный период, от которого нельзя отказываться», — приводят аналитики результаты исследования. 


По данным портала, 77% жителей Новосибирска всегда успешно проходили испытательный срок. 23% респондентов рассказали, что им приходилось покидать компанию по завершении этого периода.


«Говоря о причинах неудачного завершения испытательного срока, четверть респондентов признались, что они не смогли найти общий язык с начальником и их попросили уйти из-за личной неприязни. 38% не справлялись со своими рабочими обязанностями, а 37% ушли сами — им не понравились какие-либо факторы в работе», — рассказали в пресс-службе портала Зарплата.ру.


Бренд-директор портала Зарплата.ру Иван Чирков пояснил, что многие респонденты выступают против испытательного срока, потому что считают это лишним поводом не платить им заработную плату. 


«Но такого быть не должно — согласно Трудовому кодексу РФ, в этот период компания обязана вас устроить официально и выплачивать зарплату, оговоренную в трудовом договоре. Если эти аспекты не соблюдаются, то вам попался недобросовестный работодатель. Важно не забывать, что испытательный срок — это не только период проверки сотрудника начальством, но и время, в течение которого вы можете понять, правильный ли выбор сделали», — отметил Иван Чирков. 


Также аналитики рассказали, что больше половины новосибирцев сообщили, что для них испытательный срок — это обычный рабочий период. А 48% людей в эти дни испытывают волнение и стресс.


«При этом 37% опрошенных отметили, что испытательного срока им недостаточно для того, чтобы продемонстрировать все свои навыки и вникнуть в работу. Однако 63% новосибирцев этого времени вполне хватает», — добавили в Зарплате.ру. 


Недавно аналитики пришли к выводу, что самым популярным днём для поиска работы у жителей Новосибирска оказался понедельник. 

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