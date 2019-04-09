Дети, тёща и рассада: Lexus представил новую модель LM на 7 человек
Lexus сделал роскошный минивэн из обычной Toyota
Lexus опубликовал первые изображения своей новой модели и раскрыл её название — LM. Это премиальный минивэн, построенный на базе минивэна Toyota Alphard, только более богатый и оснащённый.
До недавнего времени в линейке Lexus были только седаны, кроссоверы и внедорожники.
«Самая востребованной моделью остается Lexus RX 300 с полным приводом. На втором месте находятся LX 570 и модификации NX», — уточнили в отделе продаж дилерского центра «Восток-Моторс» (дилер Lexus в Новосибирске).
Уже запатентованы товарные знаки LM 350 и LM 300h, а это значит, что минивэн получит такие же двигатели, как у Toyota Alphard: 3,5-литровый бензиновый V6 мощностью 300 л.с. и гибридный 2,5-литровый c электромотором общей мощностью 200 л.с.
Цена модели пока неизвестна, но стоимость автомобилей Lexus традиционно выше Toyota. Для сравнения минивэн Alphard уже стоит как настоящий премиум: от
Конкурировать Lexus LM будет с премиальными минивэнами Mercedes-Benz V-класс и Volkswagen Multivan.
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Дмитрий Косенко
Фото Lexus, Toyota