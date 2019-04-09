Артём Лоскутов издал указ о проведении «Монстрации» в Новосибирске

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Артём Лоскутов опубликовал у себя в Twitter указ о подготовке к «Монстрации-2019»
Фото: Александр Ощепков
Сегодня, 9 апреля, художник и организатор «Монстрации» Артём Лоскутов опубликовал у себя в Twitter указ о подготовке к «Монстрации-2019» в Новосибирске.
«Указ» выполнен на бланке с несуществующим гербом — на нём два соболя держат золотую шишку, которую венчает золотой купол. Соболя изображены на настоящем гербе Новосибирска и Новосибирской области. А золотой купол, напоминающий одновременно и каравай, и силуэт новосибирского оперного театра, используется на гербе региона.
В документе уточняется, что в связи с проведением праздничной «Монстрации», посвящённой Первомаю, Лоскутов намерен организовать проход под музыку по Красному проспекту в сторону «какого-нибудь музея».
«Мэру города Новосибирска Локтю Анатолию Егвеньевичу обеспечить комфортные условия сбора участников "Монстрации" в полдень 1 мая у станции метро "Красный проспект" и прохода под музыку в стиле техно <...> сквозь оперный театр с фурою по сцене (он для того и построен) непосредственно в сторону какого-нибудь музея»,
— говорится в документе, опубликованном Лоскутовым.
Также Лоскутов потребовал предоставить помещение для выставки «самых классных плакатов», уточнив, что «одного этажа пока хватит».
Как сообщил корреспонденту НГС Артём Лоскутов, он направил это обращение через электронную приёмную.
«Действительно издал указ <...>.Отправлен в мэрию через интернет-приёмную. Принят. Посмотрим, как мэры справятся с его исполнением.
Примеры указов брал в поиске гугла по картинкам. Решил обратиться именно так, потому что, а как ещё?», — рассказал Лоскутов.
Ежегодно в Новосибирске проходит молодёжное шествие «Монстрация», во время которого тысячи горожан проходят по центру города со смешными лозунгами, — в прошлом году редакция вела онлайн-трансляцию Первомая.
Дмитрий Здорников Фото Александра Ощепкова (1), twitter.com/kissmyba (2)