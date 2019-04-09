Артём Лоскутов издал указ о проведении «Монстрации» в Новосибирске

Сегодня, 9 апреля, художник и организатор «Монстрации» Артём Лоскутов опубликовал у себя в Twitter указ о подготовке к «Монстрации-2019» в Новосибирске.

«Указ» выполнен на бланке с несуществующим гербом — на нём два соболя держат золотую шишку, которую венчает золотой купол. Соболя изображены на настоящем гербе Новосибирска и Новосибирской области. А золотой купол, напоминающий одновременно и каравай, и силуэт новосибирского оперного театра, используется на гербе региона.

В документе уточняется, что в связи с проведением праздничной «Монстрации», посвящённой Первомаю, Лоскутов намерен организовать проход под музыку по Красному проспекту в сторону «какого-нибудь музея».