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Происшествия

Брат погибшего в ДТП новосибирского бизнесмена ищет очевидцев трагедии

Предприниматель Денис Пчельников, его жена и две маленькие дочери погибли в аварии с грузовиком

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В 2016 году корреспонденты НГС побывали в гостях у Пчельниковых — они тогда только начинали свой бизнес

Фото: Ольга Бурлакова / архив НГС

Родственники погибшего новосибирского предпринимателя Дениса Пчельникова ищут свидетелей ДТП на алтайской трассе, которое обернулось смертью бизнесмена, его жены и двух маленьких дочерей.

«Важны любые факты: фото, видео, мнение реального свидетеля», — сообщил корреспонденту НГС брат погибшего Александр Пчельников.

Он напомнил, что смертельное ДТП случилось на прошлой неделе, 2 апреля, около 20:25 в Тальменском районе Алтайского края — на 162-м километре автодороги Р256 вблизи села Наумово.

«По предварительным данным, водитель, мужчина 1983 года рождения, двигаясь на автомобиле "Сузуки" со стороны города Барнаула в сторону города Новосибирска, не справился с управлением, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем "Скания" под управлением мужчины 1965 года рождения», — рассказывали ранее о случившемся в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным краевой полиции, водитель «Сузуки» и двое его пассажиров — 32-летняя женщина и 6-летняя девочка — погибли сразу, ещё до приезда скорой. «Ещё один пассажир легкового автомобиля, девочка 2015 года рождения, скончалась во время транспортировки в медицинское учреждение», — сообщали в пресс-службе.

Родственники погибшего водителя считают, что свидетельства очевидцев могут помочь до конца разобраться в обстоятельствах ДТП.

«Есть вроде, кто проезжал мимо — сейчас пытаемся с ними связаться тоже, но конкретной информации пока никакой», — пояснил Александр Пчельников.

Всех, кто был очевидцем этого ДТП, семья просит связаться с братом погибшего водителя по телефону: 8–952–948–75–94.

Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой

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Ольга Хмелевская

ТЕГИ

смертельное ДТПрозыск очевидцев

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КОММЕНТАРИИ (9)

Ррррысь
9 апр 2019 в 18:23

В чем разобраться? В том что обгон/ выезд на встречную привёл к таким трагическим последствиям?
Сомневаюсь что водитель скании мог предугадать кульбит товарища на Сузуки. Дорогие нгс не надо вот этого вот пафоса с «бизнесменами» там оборот тысяч двести в месяц, это не бизнес, а самозанятость.

_alexey_
9 апр 2019 в 18:29

Один только вопрос возникает: "ЗАЧЕМ???"

номо сапиенс
9 апр 2019 в 18:49

человеческая психика так устроена, что не хочет признавать неприятные вещи/факты. давно было. лет 20 назад. жил был веселый небогатый комерсант и парень, любит выпить, а потом - погонять на мощном японском авто. финал немного предсказуем. насмерть разбился. похоронили без шума, а детям назначили пенсию по потере кормильца. но его брат решил, что это его конкуренты замочили (подстроили что-то там). добился своего. эксгумация, вскрытие, алкоголя в крови - выше всех норм. итог: лишили детей пенсии по потере кормильца.
вот так бывает. когда ищет то - чего ты не терял. то есть приключений на пятую точку.