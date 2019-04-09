Брат погибшего в ДТП новосибирского бизнесмена ищет очевидцев трагедии

«По предварительным данным, водитель, мужчина 1983 года рождения, двигаясь на автомобиле "Сузуки" со стороны города Барнаула в сторону города Новосибирска, не справился с управлением, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем "Скания" под управлением мужчины 1965 года рождения», — рассказывали ранее о случившемся в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Он напомнил, что смертельное ДТП случилось на прошлой неделе, 2 апреля, около 20:25 в Тальменском районе Алтайского края — на 162-м километре автодороги Р256 вблизи села Наумово.

Родственники погибшего новосибирского предпринимателя Дениса Пчельникова ищут свидетелей ДТП на алтайской трассе, которое обернулось смертью бизнесмена, его жены и двух маленьких дочерей.

По данным краевой полиции, водитель «Сузуки» и двое его пассажиров — 32-летняя женщина и 6-летняя девочка — погибли сразу, ещё до приезда скорой. «Ещё один пассажир легкового автомобиля, девочка 2015 года рождения, скончалась во время транспортировки в медицинское учреждение», — сообщали в пресс-службе.



Родственники погибшего водителя считают, что свидетельства очевидцев могут помочь до конца разобраться в обстоятельствах ДТП.



«Есть вроде, кто проезжал мимо — сейчас пытаемся с ними связаться тоже, но конкретной информации пока никакой», — пояснил Александр Пчельников.



Всех, кто был очевидцем этого ДТП, семья просит связаться с братом погибшего водителя по телефону: 8–952–948–75–94.

