БТР припарковался на тротуаре в Советском районе

На дорожке для пешеходов припарковался БТР, заехав при этом колёсами и на газон

Сегодня днём, 9 апреля, на тротуаре улицы Иванова напротив КПП Новосибирского высшего военного командного училища припарковался БТР — бронемашина встала на пешеходную дорожку и заехала колёсами на газон.





Об этом корреспонденту НГС сообщила жительница Советского района города Наталья Яковлева.





«Это было часа в три <...>. Я думаю, они к параду как-то готовятся. Там какие-то провода перекинуты к танку, но, что они именно делали, я не поняла», — рассказала она.





В военном училище корреспонденту НГС не смогли оперативно объяснить, какие работы проводили военные и зачем нужно было парковаться на тротуаре. «Мы работаем с личным составом, а не с танками», — сказали в НВВКУ.





В начале апреля автомобили Chevrolet Captiva с дипломатическими номерами заметили припаркованными на тротуаре и пешеходном переходе — бдительный новосибирец фотографировал машины с прошлого года и сделал несколько фото с нарушениями парковки в разное время.