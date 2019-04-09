БТР припарковался на тротуаре в Советском районе
Он остановился у постамента с танком ИС-3
Сегодня днём, 9 апреля, на тротуаре улицы Иванова напротив КПП Новосибирского высшего военного командного училища припарковался БТР — бронемашина встала на пешеходную дорожку и заехала колёсами на газон.
Об этом корреспонденту НГС сообщила жительница Советского района города Наталья Яковлева.
«Это было часа в три <...>. Я думаю, они к параду как-то готовятся. Там какие-то провода перекинуты к танку, но, что они именно делали, я не поняла», — рассказала она.
В военном училище корреспонденту НГС не смогли оперативно объяснить, какие работы проводили военные и зачем нужно было парковаться на тротуаре. «Мы работаем с личным составом, а не с танками», — сказали в НВВКУ.
В начале апреля автомобили Chevrolet Captiva с дипломатическими номерами заметили припаркованными на тротуаре и пешеходном переходе — бдительный новосибирец фотографировал машины с прошлого года и сделал несколько фото с нарушениями парковки в разное время.
Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.
Дмитрий Здорников
Фото Натальи Яковлевой