БТР припарковался на тротуаре в Советском районе

Он остановился у постамента с танком ИС-3

На дорожке для пешеходов припарковался БТР, заехав при этом колёсами и на газон
На дорожке для пешеходов припарковался БТР, заехав при этом колёсами и на газон

Сегодня днём, 9 апреля, на тротуаре улицы Иванова напротив КПП Новосибирского высшего военного командного училища припарковался БТР — бронемашина встала на пешеходную дорожку и заехала колёсами на газон.


Об этом корреспонденту НГС сообщила жительница Советского района города Наталья Яковлева. 


«Это было часа в три <...>. Я думаю, они к параду как-то готовятся. Там какие-то провода перекинуты к танку, но, что они именно делали, я не поняла», — рассказала она.


В военном училище корреспонденту НГС не смогли оперативно объяснить, какие работы проводили военные и зачем нужно было парковаться на тротуаре. «Мы работаем с личным составом, а не с танками», — сказали в НВВКУ.


В начале апреля автомобили Chevrolet Captiva с дипломатическими номерами заметили припаркованными на тротуаре и пешеходном переходе — бдительный новосибирец фотографировал машины с прошлого года и сделал несколько фото с нарушениями парковки в разное время. 

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