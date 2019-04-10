Утонем в пыли: в Новосибирск идёт тёплая и сухая погода

В ближайшие трое суток в городе будет сухо — будет очень пыльно

Синоптики рассказали в том, какая погода ждёт новосибирцев в середине этой недели: к пятнице воздух в городе прогреется до +13 градусов, при этом вероятна повышенная запылённость улиц.







«В городе мы осадков не ожидаем в предстоящие трое суток. <…> Над нами однородная воздушная масса, и фронтальные разделы <…> несколько севернее Новосибирска проходят. Поэтому вот такая однородная погода со слабым ветром. <…> Ясно, без облаков, поэтому ночью, соответственно, выхолаживание до отрицательных температур, а днём прогрев», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.







По данным Виноградовой, сегодня воздух в Новосибирске прогреется до +8…+10 градусов. В четверг, 11 апреля, температура будет немного ниже: ночью –2…–4 градуса, днём +7…+9 . Это связано с небольшим вторжением холода. В пятницу, 12 апреля, снова станет теплее: ночью ожидается 0…–2 градуса, днём температура повысится до +11…+13 .







Синоптики отмечают, что на фоне такой погоды в городе может наблюдаться повышенная запылённость.







Как нельзя кстати накануне в Новосибирске началась летняя уборка автомагистралей: на улицы вышли пылесосы и подметальные машины.





Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА.

