Утонем в пыли: в Новосибирск идёт тёплая и сухая погода
Воздух в городе прогреется до +13 градусов
Синоптики рассказали в том, какая погода ждёт новосибирцев в середине этой недели: к пятнице воздух в городе прогреется до +13 градусов, при этом вероятна повышенная запылённость улиц.
«В городе мы осадков не ожидаем в предстоящие трое суток. <…> Над нами однородная воздушная масса, и фронтальные разделы <…> несколько севернее Новосибирска проходят. Поэтому вот такая однородная погода со слабым ветром. <…> Ясно, без облаков, поэтому ночью, соответственно, выхолаживание до отрицательных температур, а днём прогрев», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
По данным Виноградовой, сегодня воздух в Новосибирске прогреется до
Синоптики отмечают, что на фоне такой погоды в городе может наблюдаться повышенная запылённость.
Как нельзя кстати накануне в Новосибирске началась летняя уборка автомагистралей: на улицы вышли пылесосы и подметальные машины.
Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА.
Ольга Хмелевская
Фото Юлии Шипициной